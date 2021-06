DFB-Elf zerlegt Lettland

Düsseldorf. Die Generalprobe oder der Härtetest: Das letzte Freundschaftsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vor großen Turnieren wird üblicherweise mit einem solchen Siegel versehen, das Bedeutung signalisieren soll. Das Match gegen Lettland in Düsseldorf am Montagabend fiel mangels Qualität des Gegners aber kaum in diese Kategorie – die Balten rangieren in der FIFA-Weltrangliste auf Platz 138, direkt zwischen den Fußball-Großmächten Tansania und Myanmar.

AdUnit urban-intext1

Im letzten Test, bevor es am 15. Juni gegen Weltmeister Frankreich bei der EM ernst wird, zeigte das DFB-Team gegen einen heillos überforderten Sparringspartner jedoch einen erfrischenden Auftritt mit viel Offensivpower. Die Mannschaft von Joachim Löw nahm die armen Letten komplett auseinander: Robin Gosens (19.), Ilkay Gündogan (21.), Thomas Müller (27.), ein Eigentor von Roberts Ozols (39.), Timo Werner (50.) und Leroy Sané (76.) sorgten für die Treffer beim 7:1 (5:0)-Kantersieg, für Lettland traf Aleksejs Saveljevs (76.).

In Feierlaune: Thomas Müller (v. l.), Serge Gnabry und Kai Havertz nach dem zwischenzeitlichen 5:0 gegen Lettland. © dpa

„Das Ergebnis war nicht das Wichtigste, sondern die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben“, ordnete auch Müller die Partie richtig ein. Der Führungsspieler ergänzte aber auch: „Es hat sich gut angefühlt auf dem Platz. Wir wissen, dass Frankreich eine andere Hausnummer ist als Lettland, aber es war ein sehr überzeugender Auftritt.“

Am Nachmittag des Spieltags hatte der Kick für ein paar Stunden auf der Kippe gestanden: Ein Spieler der Nordosteuropäer war positiv auf Corona getestet worden, doch letztlich gab das zuständige Düsseldorfer Gesundheitsamt grünes Licht für die Austragung der Partie.

AdUnit urban-intext2

Die deutsche Aufstellung kam dem Ernstfall nahe – so könnte das DFB-Team auch in die erste EM-Phase gehen: Vor einer Dreierkette um Mats Hummels nominierte Löw ein Vierer-Mittelfeld, in dem Joshua Kimmich auf die rechte Planstelle rückte, um in der Zentrale Platz für Toni Kroos und Gündogan zu schaffen. Chelseas Champions-League-Held Kai Havertz begann auf dem linken Flügel statt dem beim 1:1 gegen Dänemark enttäuschenden Sané.

Vor dem Anpfiff stand das deutsche Team Spalier für Manuel Neuer, der als erster DFB-Torhüter überhaupt die 100-Länderspiel-Marke übersprungen hat. Nach lediglich 42 Sekunden hatte Müller die erste Chance zur Führung, Havertz eine halbe Minute später die zweite – der rasante Start in eine einseitige Begegnung vor 1000 wieder zugelassenen Zuschauern. Der DFB hatte die Karten an Menschen aus systemrelevanten Berufen verschenkt.

AdUnit urban-intext3

Es dauerte bis zur 19. Minute, bis das überfällige 1:0 fiel. Havertz setzte sich am linken Flügel durch, Gosens vollendete energisch – das erste Länderspiel-Tor des Profis von Atalanta Bergamo. Schon beim nächsten deutschen Angriff musste Lettlands Keeper Roberts Ozols erneut hinter sich greifen. Gündogan spielte mit Kriss Karklins einen unfreiwilligen Doppelpass und drosch das Spielgerät in den linken Winkel (21.).

AdUnit urban-intext4

Kimmich verpasste kurz darauf das 3:0 nur um wenige Zentimeter (26.). Das erledigte wenig später Müller, nach einer starken Kombination auf Vorarbeit von Gosens (27.) – es war das erste Tor im DFB-Team für den Bayern-Star seit dem 1:1 gegen Spanien am 23. März 2018, damals ebenfalls in Düsseldorf. Die Letten konnten einem ein wenig leid tun, sie besaßen keine Mittel, um auch nur halbwegs Paroli bieten zu können. Ein Eigentor des lettischen Keepers Ozols nach einem Havertz-Schuss (39.) und Gnabry erhöhten in einem besseren Trainingsspiel für die deutsche Auswahl noch vor der Pause auf 5:0.

Lettland drohte ein historisches Desaster – die höchste Niederlage datierte aus dem Jahr 1927, ein 0:12 gegen Schweden. Diese Marke rückte nach dem 6:0 durch den eingewechselten Timo Werner ein weiteres Stück näher (50.).

Aber nachdem Löw schließlich seine halbe Startelf ausgetauscht hatte, trat der zu erwartende Effekt ein: bei aller Dominanz war der ganz große Spielfluss der DFB-Elf nun ein wenig dahin.

Das Team der Latvijas Futbola federacija entging deshalb der nach den Eindrücken der ersten Halbzeit denkbaren Höchststrafe, eine ordentliche Abreibung stellte der laue Frühsommer-Abend an der Düsseldorfer Messe dennoch dar. Sané, im zweiten Durchgang auf den Platz gekommen, setzte eine Großchance über das Tor (65.). Hummels’ Alleingang landete nur am Außennetz (73.). Nach Saveljevs Ehrentreffer markierte Sané im direkten Gegenzug das 7:1 (76.).