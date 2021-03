Düsseldorf. Die deutsche Fußball-Nationalelf muss ohne die Defensivspieler Niklas Süle und Robin Gosens ins EM-Jahr starten. Innenverteidiger Süle von Bayern München fällt für den Auftakt in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar an diesem Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) in Duisburg gegen Island wegen einer Zerrung im linken Oberschenkel aus, wie der DFB bekanntgab. Außenverteidiger Robin Gosens von Atalanta Bergamo steht Bundestrainer Joachim Löw wegen muskulärer Probleme ebenfalls im ersten von drei Länderspielen nicht zur Verfügung.

Auf Island folgen die Partien in Rumänien und gegen Nordmazedonien. Bayern-Profi Joshua Kimmich ist nach einer überwundenen Erkältung als Nachzügler im Teamquartier eingetroffen und steht zur Verfügung. Kapitän Manuel Neuer sagte in Düsseldorf, dass man sich auf die Aufgaben im EM-Jahr freue und diese so erfolgreich wie möglich lösen wolle. „Uns darf kein Fehler mehr unterlaufen“, mahnte der Münchner Torhüter. dpa