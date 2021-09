Dass er einen neuen Kapitän braucht, ist dem Bundestrainer erst unter der Dusche eingefallen. Nun könnte man denken, dass Hansi Flick nicht an alles denken kann. Aber dieser Fakt war offensichtlich von untergeordneter Bedeutung. Flick muss im Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein am Donnerstag in Sankt Gallen (20.45 Uhr/RTL) jedenfalls auf Manuel Neuer und Thomas Müller verzichten. Kapitän

