Das umkämpfte Heiligtum

Hamburg. Es ist bis heute ein gängiges Klischee im Fußball: Das Trikot mit der Nummer 10 gehört in jeder Mannschaft dem besten Kicker. Nur etwas für Techniker, die im Zentrum des Geschehens den Taktstock schwingen. Als Deutschland 1954 zum ersten Mal Weltmeister wurde, trug Spielmacher Fritz Walter allerdings noch eine 16 auf den Rücken. Beim zweiten Titel 1974 hatte Günter Netzer zwar die Rückennummer 10 ergattert, doch auf dem Platz führte Wolfgang Overath die Regie. Immerhin: Beim Triumph 1990 war Dampfmacher Lothar Matthäus mit diesem Trikot ausgestattet. Als 2014 der vierte Stern dazukam, saß Stimmungskanone Lukas Podolski als Zehner häufig draußen. Aktuell spielt der deutsche Zehner eher außen: Serge Gnabry hat gerade in Hamburg sein 20. Tor im 30. Länderspiel erzielt.

Der 2:1-Arbeitssieg gegen Rumänien befeuerte vor dem WM-Qualifikationsspiel in Nordmazedonien (Montag 20.45 Uhr/RTL) eine ganz neue Debatte: den Kampf um die Zehn. Und damit war gar nicht gemeint, dass sich jetzt die Akteure um ein Stückchen Stoff fetzen, sondern sich vier, fünf Qualitätsspieler um einen freien Platz im System von Hansi Flick balgen. Nirgendwo sonst hat der Bundestrainer in seiner 4-2-3-1-Ausrichtung eine so große Auswahl. Namentlich bewerben sich Thomas Müller, Marco Reus und Kai Havertz, eigentlich auch Florian Wirtz und bald wieder Ilkay Gündogan um den Posten hinter der Spitze.

Gegen Rumänien avancierte Thomas Müller zum Matchwinner. © dpa

Der Bundestrainer mag darin kein Problem erkennen. „Wir haben nicht nur die Zehnerposition gut besetzt“, insistiert der 56-Jährige, „wir haben viele Positionen gut besetzt und können nachlegen. Die Qualität im Team ist sehr groß.“ Doch überall stimmt das mit dem Überangebot ja nicht ganz: Die Außenverteidigerposten (Jonas Hofmann, Thilo Kehrer) sind eher artfremd besetzt, beim Mittelstürmer (Timo Werner) fehlen Alternativen. „Der Konkurrenzkampf ist auf jeden Fall da“, sagte Reus, der aufgrund seiner guten Leistung gegen Armenien (6:0) den Vorzug vor Müller bekommen hatte. „Wir haben qualitativ sehr gute Spieler im offensiven Bereich. Da muss man sich immer anbieten.“ Das aber gelang dem BVB-Kapitän diesmal nicht wirklich, nach 66 Minuten musste er den Platz für Müller räumen. Der Herumtreiber vom FC Bayern sorgte mit einem Abstaubertor in bester Gerd-Müller-Manier für eine „kleine Explosion“ auf den Rängen, wie er schilderte.

Der Konkurrenzkampf hält automatisch die Spannung hoch, wenn ein so talentierter Offensivmann wie Kai Havertz noch im Hintergrund lauert. Der 22-Jährige hat den Vorteil, auch über die Außenbahn oder als „falsche Neun“ kommen zu können. Flick hat zudem angekündigt, bei zwei Spielern mit demselben Leistungsstand „tendenziell dem jüngeren Spieler“ bevorzugen zu wollen. Für den 32 Jahre alten Müller bedeutet das, sich vielleicht bei seiner vierten WM 2022 in Katar häufiger nur als Teilzeitarbeiter verdingen zu können.

