Es ist nicht so, dass sich die führenden Köpfe der deutschen Nationalmannschaft im Trainingslager in Seefeld nicht auch mal abseits eines Fußballplatzes bewegen. Joachim Löw, der bald scheidende Bundestrainer, und Oliver Bierhoff, der mächtige DFB-Direktor, schnuppern bei Freizeitaktivitäten schon mal in die Freiheit außerhalb der Blase hinein. Löw radelt dann mit einem E-Mountainbike auf dem

...