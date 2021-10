Am Ende schlägt Müller beim 2:1 gegen Rumänien zu

Hamburg. Die Stadionregie im Hamburger Volksparkstadion übertrieb es bei der ohrenbetäubenden Verkündung der deutschen Mannschaftsaufstellung deutlich mit der Lautstärke, auch die DFB-Elf fand in den folgenden 90 Minuten gegen Rumänien erst nach erheblichen Anlaufschwierigkeiten spät noch die passende Dezibel-Einstellung: Der eingewechselte Thomas Müller stellte am Freitagabend in Hamburg mit seinem Tor in der 81. Minute einen hart erkämpften 2:1 (0:1)-Erfolg sicher. Serge Gnabry (52.) hatte zuvor die rumänische Führung durch Ianis Hagi (9.) ausgeglichen. Mit dem vierten Sieg im vierten WM-Qualifikationsspiel unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick nimmt die DFB-Elf klar Kurs auf das Welt-Turnier in Katar im November 2022.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kapitän Manuel Neuer meldete sich vor dem Spiel mit Adduktorenproblemen ab, für ihn rückte Marc-André ter Stegen nach fünfmonatiger Verletzungspause gleich wieder zwischen die Pfosten. Im offensiven Mittelfeld bekam Marco Reus zunächst den Vorzug vor dem späteren Matchwinner Müller.

Die Ausgangslage war klar: Mit zwei Siegen gegen Rumänien und am Montag in Skopje gegen Nordmazedonien konnte die deutsche Auswahl einen vorentscheidenden, wenn nicht sogar den finalen Schritt zur Qualifikation für die WM 2022 in Katar machen - der neue Bundestrainer hätte dann sein erstes Etappenziel erreicht.

Mehr zum Thema Sport DFB-Team will gegen Rumänien begeistern Mehr erfahren Sport Ter Stegen für Neuer im DFB-Tor gegen Rumänien Mehr erfahren

Doch die Rumänen präsentierten sich nach den problemlosen Erfolgen gegen Liechtenstein (2:0), Armenien (6:0) und Island (4:0) als der stärkste Gegner, seit Flick im September übernommen hat. In der Anfangsphase suchten die robust verteidigenden Südosteuropäer erstaunlich oft den Vorwärtsgang - und bekamen dann einen emotionalen Verstärker durch den Videoassistenten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nach einem vermeintlichen Foul von Andrei Burca an Timo Werner hatte Schiedsrichter Cüneyt Cakir (Türkei) zunächst auf Elfmeter entschieden, nahm den Strafstoß aber nach Invention des VAR richtigerweise wieder zurück (6.).

Kurz danach führte Rumänien 1:0, weil Thilo Kehrer sich auf der linken Außenbahn düpieren ließ, Torschütze Ianis Hagi den zu passiv attackierenden Antonio Rüdiger tunnelte und ter Stegen mit einem strammen Linksschuss überwand (9.). Ein schöner Treffer vom Sohn des legendären Gheorghe Hagi, der die knapp 1000 rumänischen Fans im Stadion kurzzeitig ausrasten ließ.

Das deutsche Team brauchte einige Zeit, um sich von diesem Wirkungstreffer zu erholen. Die Raumaufteilung in der DFB-Offensive stimmte häufig nicht, außerdem zeigten vor allem Gnabry und Leroy Sané Mängel beim letzten Pass. Das führte dazu, dass außer einer Doppelchance für Gnabry und Werner (17.) und einem Abschuss von Reus, den Rumäniens Keeper Florian Nita mit den Fäusten abwehrte (33.), wenig Zwingendes heraussprang. Trotz riesiger Dominanz, ablesbar an 81 Prozent Ballbesitz für die DFB-Elf im ersten Abschnitt.

Wie es unkompliziert und schnörkellos funktionieren kann, demonstrierte die 52. Minute: Reus legte direkt auf Gnabry ab, der zielstrebig und knallhart zum Ausgleich ins lange Eck traf. An der grundsätzlichen Statik des Spiels änderte auch das 1:1 nichts: Die Rumänen verteidigten tief und aufopferungsvoll, das Flick-Team fahndete nach den Lücken - und fand sie besser als noch im ersten Abschnitt. Reus vergab am Elfmeterpunkt nach einer Flanke des aktiven Jonas Hofmann aus zehn Metern die nächste hochkarätige Chance (58.). Für die Schlussphase brachte der Bundestrainer mit Müller und Kai Havertz frische Offensivkräfte.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Langsam wurde die Zeit tatsächlich knapp: Der nach der Pause deutlich verbesserte Sané zielte drüber (73.), der durchgestartete Havertz ließ sich im rumänischen Strafraum abdrängen (75.). Auf der Gegenseite hätte Nicolae Stanciu mit einem Solo fast für die ganz kalte Dusche gesorgt, sein Schuss strich knapp am Tor vorbei (80.). Nach einem Eckball machte schließlich Routinier Müller den deutschen Arbeitssieg perfekt. Goretzka verlängerte per Kopf und am langen Pfosten drückte der Bayern-Star den Ball zum erlösenden 2:1 über die Linie (81.).