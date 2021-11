Zwingenberger Protest wird stattgegeben

Bergstraße. Was passiert, wenn ein Schiedsrichter gegen einen Fußballer in der 88. Minute eine Zeitstrafe ausspricht, ohne dass dieser zuvor wie vorgeschrieben die Gelbe Karte gesehen hat und selbiger Spieler eine Minute später wieder auf dem Platz steht? Die Regel besagt: Der Kicker wird mit der Roten Karte wegen unerlaubten Betretens des Spielfeldes bestraft. So weit, so gut und so geschehen am 22. August im C-Liga-Spiel zwischen der FSG Bensheim und dem SV Zwingenberg. Ein FSGler sah Rot, Zwingenberg führte zu diesem Zeitpunkt mit 4:3, es wären – inklusive Nachspielzeit – noch vier Minuten zu spielen gewesen.

Nicht spielentscheidend

Bensheim legte Protest gegen die Spielwertung ein und hatte vor dem Kreissportgericht Erfolg. Die Zeitstrafe sei „unberechtigt“ gewesen, ebenso der damit einhergehende Feldverweis, urteilte das Gremium. Die Begründung: Es habe sich um einen „spielentscheidenden Regelverstoß“ des Schiedsrichters gehandelt, bei dem von einer „unmittelbaren Fortwirkung auf den Spielverlauf“ auszugehen sei. Das Spiel sei vom Klassenleiter neu anzusetzen.

Doch so weit kam es nicht. Die Zwingenberger riefen das Verbandssportgericht an, und dieses kam jetzt zu einem ganz anderen Urteil: „Das Meisterschaftsspiel wird wie ausgetragen gewertet.“ Denn: Es liege zwar ein Regelverstoß des Schiedsrichters vor, der aber nicht (mehr) spielentscheidend gewesen sei. Das Gremium folgt in seiner ausführlichen Begründung der Argumentation der Erstinstanz – mit einem entscheidenden Unterschied: Das Spiel hätte nur neu angesetzt werden müssen, wenn der FSG-Spieler „die Fehlentscheidung des Schiedsrichters akzeptiert und das Spielfeld nicht mehr betreten hätte.“ Indem er dies aber tat, habe er „einen neuen Lebenssachverhalt“ geschaffen. Dieser müsse neu bewertet werden.

Da der Bensheimer mit einer Zehn-Minuten Strafe vorbelastet war, musste als weitere Sanktion zwingend der Feldverweis auf Dauer erfolgen. „Damit war diese Verwarnung vorliegend regelkonform, auch wenn die Erstverwarnung nicht regelkonform war“, urteilte die Kammer. Der Ausschluss sei nicht spielentscheidend gewesen, „weil die Ursache hierfür nicht mehr auf dem Regelverstoß des Schiedsrichters begründet ist, sondern in dem Fehlverhalten des Spielers.“ Damit könne sich die FSG nicht darauf berufen, das Spiel zu Unrecht in Unterzahl zu Ende spielen müssen. Eine Benachteiligung sei nicht mehr gegeben. all

