Sandhausen. Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat den auslaufenden Vertrag mit Torhüter Nikolai Rehnen bis zum 30. Juni 2023 verlängert. Das teilte der Club am Dienstag mit. Die Badener hatten mit der Verpflichtung des 25-Jährigen im vergangenen September auf den langfristigen Ausfall von Keeper Rick Wulle reagiert. Rehnen bestritt daraufhin aber nur ein Spiel in der abgelaufenen Zweitliga-Saison. Aktuell arbeitet der Schlussmann an seinem Comeback nach einer Meniskusverletzung.

