Zwei Eigentore im Derby

Ried. Keinen Sieger hat das Bergsträßer Gruppenliga-Derby am dritten Spieltag hervorgebracht: Die FSG Riedrode und die Sportfreunde Heppenheim trennten sich am Sonntag mit 2:2 (0:1). Eine deutliche 1:6 (1:1)-Niederlage kassierte die Bürstädter Eintracht beim Aufstiegsmitfavoriten SG Langstadt/Babenhausen.

FSG Riedrode – SF Heppenheim 2:2

Riedrodes Trainer Andreas Keinz klang nicht wirklich zufrieden. „Mit diesem Punkt müssen wir jetzt leben. Wir hätten aber gerne drei geholt. Wir versuchen, positiv zu bleiben und wollen dafür am Mittwochabend gegen den FV Mümling-Grumbach die drei Punkte mitnehmen“, blickte Keinz schon auf die bevorstehende Englische Woche voraus. Am Mittwoch (19.30 Uhr) empfängt die FSG, die nach drei Spieltagen bei fünf Zählern steht, die noch punktlosen Mümling-Grumbacher (1:11 Tore). Am kommenden Sonntag geht es zu Langstadt/Babenhausen.

Das Bergsträßer Derby gegen die Sportfreunde, die am Sonntag erst ihren zweiten Zähler sammelten, hatte Keinz schnell zusammengefasst. „Heppenheim hatte mehr Ballbesitz, allerdings vor allem im ungefährlichen Raum. Sie hatten gefühlt nur einen Schuss und machen zwei Tore“, ärgerte sich der 40-Jährige: „Die klareren Möglichkeiten hatten wir.“

Vor 100 Zuschauern auf dem Riedroder Waldsportplatz staubte Burak Türkyilmaz in der 35. Minute zur 1:0-Führung für Heppenheim ab. Vor dem Gegentreffer hatten die Riedroder Evan Keinz, Gianluca Lucchese und René Salzmann „drei hundertprozentige Chancen“ (Keinz) ungenutzt gelassen. Erst nach dem Seitenwechsel platzte der Knoten in der FSG-Offensive. Oliver Schrah brachte einen Eckstoß gefährlich in den Strafraum. Vom Knie von Sportfreunde-Routinier Stefan Frödert kullerte der Ball zum 1:1 ins Heppenheimer Tor (50.). Fünf Minuten nach dem Ausgleich kam Nils Schwaier im Strafraum zu Fall. Den fälligen Elfmeter verwandelte Timo Seyfried zur 2:1-Führung für Riedrode.

Allerdings sollte sich auch die FSG noch ein Eigentor fangen. Nach einer scharfen Hereingabe von Heppenheims rechter Seite lenkte Schwaier das Spielgerät mit dem langen Bein ins lange Eck – 2:2 (65.). Anschließend vergaben die Riedroder Klaudi Buraku und Tomislav Tadijan weitere brauchbare Möglichkeiten.

Lang./Bab. – Et. Bürstadt 6:1

Eine Woche nach der 1:2-Niederlage im Stadtderby gegen Riedrode musste die Eintracht vier gesperrte Spieler ersetzen. Zumindest in der ersten Halbzeit gelang das der Mannschaft von Spielertrainer Benjamin Sigmund mehr als ordentlich. Nur eine Minute nach der 1:0-Führung für Langstadt/Babenhausen durch Lucas Sitter (9.) war der reaktivierte Bürstädter Marco Haberer für den 1:1-Ausgleich zur Stelle (10.). Mit diesem Zwischenergebnis ging es nach 45 Minuten in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel nahm die hoch gehandelte SG das Heft in die Hand. Die zweite Führung – wieder traf Sitter – sollte nur vier Minuten auf sich warten lassen (49.). In der 61. Minute durfte sich Sitter von seinen Kollegen für seinen dritten Treffer des Nachmittags feiern lassen – 3:1. Weitere fünf Minuten später machte der 22-Jährige sogar seinen persönlichen Viererpack perfekt – und stellte auf 4:1 (66.).

Die Eintracht steckte zwar nicht auf, konnte unter dem Strich jedoch nicht mehr als Schadensbegrenzung betreiben. Feta Suljic erhöhte in der 76. Minute auf 5:1 für Langstadt/Babenhausen. In Minute 88 war es Bodgan Ficut, der für den 6:1-Endstand sorgte.

Damit steht die Eintracht nach drei Spieltagen bei drei Punkten. Zum Rundenauftakt hatte die Sigmund-Elf Mümling-Grumbach mit 5:1 nach Hause geschickt. Auch den Grün-Weißen steht unter der Woche eine Partie bevor. Am Mittwoch (19.30 Uhr) reisen die Bürstädter zum FC Fürth – für die Eintracht ist es das dritte Auswärtsspiel in Folge. Am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) kommt die SKV Büttelborn in die Wasserwerkstraße. Für die SG Langstadt/Babenhausen war es derweil der dritte Sieg im dritten Punktspiel. Auch die Torbilanz von 15:2 untermauert die Ansprüche der Dieburger.