Zurück zu den Wurzeln

München. An den Anfangspunkt seiner steilen Trainer-Karriere im Profi-Fußball kommt Julian Nagelsmann (Bild) immer wieder gern zurück. Das erste Gastspiel mit dem FC Bayern am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei seinem Ex-Club TSG 1899 Hoffenheim stellt eine Premiere dar. Anders als bei seinen zwei Corona-Geisterspielsiegen mit RB Leipzig in Sinsheim sind beim Topspiel zwischen dem Tabellenvierten und dem Spitzenreiter aus München endlich mal Zuschauer im Stadion dabei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Darauf freue ich mich“, sagte Nagelsmann. Und er ist gespannt auf den Empfang der 25 600 Zuschauer. „Das Auspfeifen ist hoffentlich jetzt vorbei, das wäre akuter gewesen in den ersten Wochen danach“, bemerkte Nagelsmann zu seinem Abschied aus Hoffenheim im Sommer 2019: „Insofern freue ich mich auf eine Rückkehr dahin, wo ich unglaublich schöne neun Jahre verbracht habe.“ Und das nicht nur sportlich, sondern auch privat. Die Region nannte er am Freitag „die Toscana Deutschlands“. dpa