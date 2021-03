Dieser Rückschritt kam unerwartet: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat in der WM-Qualifikation einen ersten heftigen Dämpfer erlitten. Gegen Außenseiter Nordmazedonien verlor sie am Mittwochabend mit 1:2 (0:1) und ist damit zurück im Krisenmodus. Goran Pandev brachte den Außenseiter in Duisburg in Führung (45.+2), Ilkay Gündogan (62./Elfmeter) glich für die Deutschen aus. Eljif Elmas

