Zum Start gleich das Verfolger-Duell

Mannheim. „Wir jammern nicht“, stellt Giuseppe Giordano unmissverständlich klar. Die DJK Feudenheim geht zwar personell auf dem Zahnfleisch, doch der Trainer des Fußball-A-Ligisten verwehrt sich von vornherein dagegen, dies als Ausrede gelten zu lassen. „Durch Abgänge, Verletzte und Corona-Kranke sind mir derzeit zehn, elf Spieler weggebrochen, darunter auch vier Säulen“, erklärt Giordano, dass der Trainingsbetrieb zuletzt alles andere als optimal war.

Dabei hatten die Verantwortlichen in der Rückrundenvorbereitung mit einem Trainingslager in Karlsruhe-Schöneck einen Akzent gesetzt, um den Teamgeist zu fördern und spielerische Finessen einzustudieren. „Das war super. Wir sind näher zusammengerückt und es wurde gut angenommen“, berichtet Giordano.

Talente sollen aushelfen

Robin Ysermann steht der DJK künftig nicht mehr zur Verfügung. © Berno Nix

Daher geht sein Blick nach vorne, der Trainer des Tabellenzweiten ist zu ehrgeizig, um das bisher Erreichte einfach abzuschenken. „Wir haben eine gute A-Jugend und da wird uns der eine oder andere sicherlich weiterhelfen“, will Giordano die Personalprobleme mit einer Anleihe im eigenen Talentschuppen vorübergehend beheben.

Nicht mehr planen kann er in der Rückrunde mit Robin Ysermann, der studienbedingt nach Frankfurt gegangen ist. Und Julian Polkehn wird in seine Heimat Berlin zurückkehren. Wen Giordano in der Partie Zweiter gegen Dritter als Favoriten sieht, da will er sich nicht festlegen lassen. „Das ist komplett offen, beide Teams werden sich einen Kampf liefern. Heddesheim hat sich zuletzt super gefangen, und sie werden darauf aus sein, den Zwei-Punkte-Rückstand auf uns aufzuholen.“

Mit den großen Personalproblemen steht Giordano allerdings nicht alleine da. Sein Gegenüber vom Gegner FV Fortuna Heddesheim II, Thomas Jöhl, musste zuletzt auch einige Ausfälle beklagen. „Wir konnten in der Vorbereitung nie mit mehr als zwölf Mann trainieren“, berichtet er.

Zudem haben mit Fabian Zimmermann, Nico Zax (beide FV 03 Ladenburg) und Cedric Fleckenstein (SpVgg Wallstadt) drei Spieler den Klub verlassen. Mit Paul Rohrmann (TuS 02 Weinheim) kam ein großer Stürmer, „der einen verdammt guten Eindruck hinterlassen hat“, so Jöhl. Doch dieser weilte in dieser Woche im Urlaub.