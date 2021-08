„Zugpferd“ durch Europa

Frankfurt. In der kontroversen Debatte um Fans in den Stadien will Eintracht Frankfurt Ungeimpften auch weiterhin Zutritt zu seinen Heimspielen gewähren. „Wir wollen versuchen, alle teilhaben zu lassen. Auch diejenigen, die ungeimpft sind, aber getestet“, sagte Vorstandssprecher Axel Hellmann am Mittwoch in Frankfurt. Tags zuvor hatte der Traditionsclub aus Hessen verkündet, dass das erste Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Augsburg am 21. August vor 25 000 Fans stattfinden soll. 20 000 davon sollen dabei geimpft oder genesen sein. „Einen reinen Zugang nur für Geimpfte können wir uns nicht vorstellen“, stellte Hellmann klar. Mit Blick auf die Runde von Bund und Ländern am Dienstag erklärte der Funktionär aber auch: „Es wird einfacher sein, die Eintracht zu erleben, wenn man geimpft ist.“

Dementi bei Kostic

Sportlich hat der Europa-League-Club nach dem enttäuschenden Pokal-Aus bei Waldhof Mannheim (0:2) einiges gutzumachen. „Nach dem Wochenende gab es ein wenig Aufarbeitung. Es gibt viele Dinge, die wir besser machen können und besser machen müssen“, sagte Sportvorstand Markus Krösche. Am Samstag (18.30 Uhr/Sky) geht es mit dem Gastspiel bei Borussia Dortmund weiter. Mit Blick auf die Europa-League-Teilnahme merkte Hellmann an, die Chancen seien durch die Free-TV-Präsenz gut, international „eines der Zugpferde“ in Deutschland zu werden. Ein konkretes Angebot von Lazio Rom für Filip Kostic dementierte Krösche. dpa