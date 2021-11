Zu viele verpasste Chancen

Rom. Roberto Mancinis Ansage machte noch am Montagabend die Runde. „Ich bin absolut zuversichtlich für März. Wir fahren zur WM und vielleicht gewinnen wir sie auch“, erklärte Italiens Nationaltrainer nach dem blutleeren Auftritt des Europameisters beim 0:0 in Nordirland.

Wie viel Zweckoptimismus dahintersteckt, wird sich zeigen. Vier Monate nach dem EM-Triumph von Wembley sind die „Azzurri“ zum zweiten Mal in Folge zum Gang in die WM-Play-offs verdammt. Platz eins in Gruppe C verloren die ungeschlagenen Südeuropäer (vier Siege, vier Unentschieden) an die Schweiz, die Bulgarien mit 4:0 abfertigte. Doch anders als 2017, als Italien an Schweden scheiterte, spielen diesmal zwölf Teams auf drei Viererpfaden drei WM-Tickets aus. Zu den möglichen Gegnern gehören Portugal, Polen und Schweden. Die Auslosung erfolgt am 26. November. Italien ist als einer der sechs besten Gruppenzweiten gesetzt, bestreitet damit das Halbfinale am 24. März zu Hause. Die Finalspiele steigen am 29. März.

Die verpasste direkte Qualifikation ist eine gefährliche Mischung aus der Verkettung unglücklicher Umstände und länger bestehender Probleme. „Wir tun uns schwer, Tore zu schießen“, brachte es Mancini nach dem 0:0 in Belfast auf den Punkt. Nordirland musste sich im Grunde nur auf konsequentes Verteidigen beschränken. Die Konter der Hausherren waren gefährlicher als alles, was der ratlos wirkende Europameister zustande brachte.

Dass Italiens Offensive bisweilen lahmt, war schon bei der EM festzustellen. Beim 3:0-Auftaktsieg gegen die Türkei und beim Achtelfinalerfolg über Österreich (2:1 nach Verlängerung) platzte der Knoten erst spät. Das 1:1 gegen Bulgarien Anfang September führten viele auf den Fitnesszustand der Spieler zurück, die nach dem langen Fußballsommer gerade erst wieder eingestiegen waren. Doch auch in diesem Spiel leisteten sich die „Azzurri“ zu viele Ungenauigkeiten in der Vorwärtsbewegung.

Gegen die Schweiz und Nordirland kam der Ausfall von Ciro Immobile hinzu. Der Ex-Dortmunder kommt im Nationaltrikot zwar nicht ansatzweise auf die Torquote, die ihn unlängst zum Rekordtorschützen von Lazio Rom machte. Doch ein Ersatz für den Mann, auf den Mancinis 4-3-3-System nicht zugeschnitten ist, drängte sich nicht auf. Die Außenstürmer Lorenzo Insigne von Serie-A-Primus Napoli und Shootingstar Federico Chiesa (Juventus) blieben diesmal blass. Im Flügelspiel gibt es sowieso eine Zeit vor und eine Zeit nach Linksverteidiger Leonardo Spinazzola, der bis zu seinem Achillessehnenriss im Viertelfinale gegen Belgien ein Unterschiedsspieler war. Mit Kapitän Giorgio Chiellini und Marco Verratti wurden zudem zwei Schlüsselakteure in Abwehr und Mittelfeld schmerzlich vermisst. Überhaupt musste Mancini knapp zehn Mann ersetzen, die zum festen Kreis zählen.

Akute Floskelgefahr

All das spiegelt sich letztlich in Gruppenplatz zwei wider. Dem 1:1 gegen Bulgarien folgten zwei Remis gegen die Schweiz, in denen Weltfußballer-Kandidat Jorginho jeweils einen Elfmeter verschoss. „Wir hätten den Gruppensieg früher sicherstellen müssen“, weiß Mancini – der nun aufpassen muss, dass seine pointierten Statements nicht Floskelcharakter bekommen.