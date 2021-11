Bürstadt. In gut einem Monat ist Weihnachten. Auch Daniel Böck, der Trainer des Fußball-Kreisoberligisten VfR Bürstadt ist gerade dabei, einen Wunschzettel zu schreiben, den er dem Christkind gerne zukomme lassen möchte. „Ich will einen Stürmer und einen Innenverteidiger“, sagt Böck und bringt damit auch zum Ausdruck, dass sich unabhängig seiner positionsbezogenen Wunschvorstellung beim VfR dringend etwas tun muss.

Um die personelle Situation des Traditionsvereins, der auf dem 14. Tabellenplatz steht, ist es nicht gerade gut bestellt. Das hängt auch damit zusammen, dass der VfR auf fünf Spieler, die ursprünglich für den Kader der ersten Mannschaft eingeplant waren, nicht oder nicht mehr zurückgreifen kann.

Hoffnung auf Jurek-Comeback

VfR-Trainer Daniel Böck versucht, seine Mannschaft wachzurütteln. © Berno Nix

Das fing schon damit an, dass Kadir Kilic im Sommer, entgegen seiner Zusage zum VfR zu wechseln, bei seinem alten Verein Sportfreunde Heppenheim verblieb. Auch Rouven Schmitz trainierte in der Vorbereitung kaum und wurde seitdem nicht mehr gesichtet. Offenbar die Fußballschuhe an den Nagel gehängt haben wohl auch die ehemaligen A-Junioren Nikita Schröder und David Duckert, die der VfR gerne behutsam für die erste Mannschaft aufgebaut hätte. Immerhin besteht bei Noel Jurek die Hoffnung, dass er 2022 nach überstandener Knie-Operation wieder ins Fußballgeschehen eingreift.

„Haben wir einige krankheits- oder verletzungsbedingte Ausfälle dürfen wir uns nicht wundern, wenn nur sechs oder sieben Leute im Training sind. Und unter diesen Voraussetzungen ist es schlecht, die Mannschaft auf ein Spiel vorzubereiten“, ist Böcks Lamento schwer zu überhören. Gleichzeitig beklagt er auch, dass für einige Akteure Fußball wohl nicht mehr die schönste Nebensache der Welt ist. „Da kommen mir einfach zu viele Ausreden. Ich will Spieler, die Bock auf Fußball haben. Sonst können wir den Klassenerhalt nicht schaffen.“

Auch am Sonntag steht der VfR vor keiner einfachen Aufgabe. Er muss sich bei der zweiten Mannschaft von Eintracht Wald-Michelbach beweisen, die läuferisch sehr viel zu bieten hat und am vergangenen Sonntag beim torlosen Unentschieden in Lorsch überzeugte. „Es wäre zwar schön, wenn wir wieder etwas Zählbares holen würden. Aber ich will mich mit einem Unentschieden dort erst gar nicht zufrieden geben und strebe die volle Punktausbeute an“, unterstreicht Böck.

Azzurri vertraut Bayer

„Wir sind intensiv auf Trainersuche und befinden uns mit aussichtsreichen Kandidaten im Gespräch“, bringt Giuseppe „Bippo“ Sanfilippo, das Vorstandsmitglied der AS Azzurri Lampertheim, zum Ausdruck, dass sein Verein so schnell wie möglich einen Nachfolger für den langjährigen Trainer Martin Göring finden möchte. „Bis dorthin wird Oliver Bayer die Mannschaft trainieren. Ich würde es auch für gut heißen, wenn er dem neuen Trainer als spielender Co-Trainer zur Seite steht“, sagt Sanfilippo. Am Sonntag wollen die Lampertheimer mit einem Heimsieg über die KSG Mitlechtern wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt holen.

Während der FC Alemannia Groß-Rohrheim die SG Unter-Abtsteinach empfängt, gastiert der TV Lampertheim beim VfL Birkenau. Die abstiegsgefährdeten Odenwälder haben in den vergangenen vier Spielen sieben Punkte geholt. In den vorherigen elf Begegnungen nur fünf. hias