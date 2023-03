Ziel: Serie ausbauen

Biblis. Seit drei Spielen sind die Handballerinnen der FSG Biblis/Gernsheim in der Bezirksliga A ungeschlagen – und diese Serie soll nun weiter ausgebaut werden. Die FSG ist am Sonntag (16 Uhr) bei ihrem Gastspiel bei der HSG Fürth/Krumbach II in der Favoritenrolle.

Die Odenwälderinnen sind Vorletzter und haben gerade einmal 8:14 Punkte gesammelt. Da liest sich die Bilanz der FSG mit 13:11 Zählern und Tabellenplatz vier deutlich besser. Dennoch warnt der Bibliser Trainer Sascha Schnöller eindringlich vor den Gastgeberinnen: „Gerade in Fürth ist das eine anspruchsvolle Aufgabe. Zudem weiß man nie, ob vielleicht Spielerinnen aus der ersten Mannschaft aushelfen.“ Verstecken wollen sich die Ried-Handballerinnen aber nicht. Das Training über die Fastnachtspause lief gut, die Spielerinnen sind motiviert und wollen die nächsten Punkte einfahren. „Dazu müssen wir aber auch wieder aus einer gut stehenden Abwehr konzentriert nach vorne agieren“, fordert Schnöller.

Gecoacht wird Biblis/Gernsheim in Fürth allerdings nicht von Schnöller, der zeitgleich mit den Bibliser Männern aktiv ist, sondern von Lars Dotzauer, dem zweiten Trainer der FSG. „Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen“, hält Schnöller große Stücke auf den Trainernovizen. Auch bei den Spielerinnen gibt es drei beruflich bedingte Ausfälle. „Das müssen wir im Kollektiv kompensieren“, ist Schnöller von der Qualität des Kaders überzeugt. me