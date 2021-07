Zeitstrafe kommt auf Kreisebene

Bergstraße. Zur Saison 2021/22 wird im hessischen Herren-Amateurfußball auf Kreisebene die Zeitstrafe wieder eingeführt. Das geht aus einer Änderung der Spielordnung des Hessischen Fußball-Verbands (HFV) hervor, die zum 1 Juli in Kraft getreten ist. Die Zehn-Minuten-Strafe, die Teil eines Pilotprojekts zwischen dem HFV und dem Deutschen Fußball-Bund ist, gelte „in Pflichtspielen und in allen vom Verband in Spielrunden organisierten Spielen ohne Auf- und Abstiegsrecht“, teilen Verbandsfußballwart Jürgen Radeck und sein Stellvertreter Thorsten Bastian in einem Schreiben mit.

Das betrifft alle Meisterschafts- und Pokalspiele auf Kreisebene sowie Kreispokalspiele, an denen Teams aus Spielklassen der Verbandsebene teilnehmen. Die Zeitstrafe greift damit auch in den ausstehenden Kreispokalpartien der Saison 20/21. Sie soll „die Gelb-Rote Karte ersetzen und nur verhängt werden können, wenn ein bereits verwarnter Spieler aktiv am Spiel teilnimmt und ein weiteres verwarnungswürdiges Vergehen begeht“, erklären Radeck und Bastian. „Jedes weitere verwarnungs- oder feldverweiswürdiges Vergehen“ eines mit einer Zeitstrafe belegten Spielers soll „direkt zum Feldverweis auf Dauer (Rote Karte)“ führen.

Reiner Held, der Kreisfußballwart Bergstraße, begrüßt das Projekt. „Es kann nur zum Vorteil der Vereine sein. Sie haben jetzt andere Möglichkeiten, einen Spieler zu beruhigen oder auszuwechseln, um die Mannschaft zu vervollständigen“, sagt der Bürstädter. cpa