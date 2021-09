Wolfsburg rettet ein 0:0 ins Ziel

Lille. Bundesliga-Tabellenführer VfL Wolfsburg hat zum Auftakt der neuen Champions-League-Saison einen glücklichen Punkt beim französischen Meister OSC Lille geholt. Beim 0:0 im Stade Pierre Mauroy erreichten die „Wölfe“ am Dienstagabend mit einer schwachen Leistung ein brauchbares Ergebnis. In der letzten halben Stunde spielten sie sogar in Unterzahl, weil Verteidiger John Anthony Brooks in der 62. Minute nach einem Handspiel Gelb-Rot sah. Nur drei Minuten zuvor hatte der VfL durch Maximilian Philipp zum ersten Mal überhaupt in dieser Partie auf das Tor geschossen (59.).

Glück hatten die Wolfsburger in der Nachspielzeit: Erst köpfte José Fonte am VfL-Tor vorbei, dann nahm der Videoschiedsrichter einen verhängten Foulelfmeter wieder zurück (90.+6.). Lille traf kurz nach der Pause zum vermeintlichen 1:0. Ein Treffer von Jonathan David wurde vom Video-Schiedsrichter jedoch wieder einkassiert, weil der Ball zuvor im Seitenaus gewesen war. dpa