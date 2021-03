Leverkusen. So schwer ist Rudi Völler in fast 43 Jahren im Profi-Fußball selten eine Trennung gefallen. In die Freude bei der Vorstellung von DFB-Leihgabe Hannes Wolf (Bild) mischte sich beim Sportchef von Bayer Leverkusen deshalb auch Schwermut. „Vor zweieinhalb Monaten war das noch unvorstellbar“, sagte Völler über die Beurlaubung von Trainer Peter Bosz, vor rund zwei Wochen noch Völlers „A-, B- und C-Lösung“.

Weil der Club aber zur Erkenntnis kam, „dass es in dieser Form nicht mehr weitergeht“, suchten und fanden die Leverkusener eine kreative Lösung. Hannes Wolf (39), aktuell eigentlich U-18-Nationaltrainer beim DFB, kommt zunächst bis Sommer. Bayer-Urgestein Peter Hermann, Wolfs Assistent beim Verband, kehrt ebenfalls zurück. Offen ist aber, wie lange die beiden am Ende bleiben. Der DFB twitterte, dass Wolf und Hermann am Saisonende „zum DFB zurückkehren“. dpa (Bild: dpa)