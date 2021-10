Wird Rangnick zum Baumeister der Saudis?

Mannheim. Aufregung bei Manchester United, Spekulationen in Newcastle: Abseits des Feldes haben zwei Clubs in der Premier League für Schlagzeilen gesorgt. Auf dem Rasen brilliert hingegen mal wieder Mohamed Salah vom FC Liverpool. Kein Wunder, dass dem ägyptischen Fußball-Nationalspieler nun ein neues Traumgehalt vorschwebt.

Newcastle United

Das war zu erwarten. Nach der Club-Übernahme durch den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman reißen die Spekulationen über das künftige Personal bei den neureichen „Magpies“ nicht ab. Nun wird ein ehemaliger Hoffenheimer als neuer Baumeister gehandelt. Der englische „Chronicle“ berichtet, dass Ralf Rangnick ein Thema sei. Der Schwabe hat sich mittlerweile als Berater für Vereine selbstständig gemacht und arbeitet momentan als „Head of Sports and Developement“ beim russischen Erstligisten Lokomotive Moskau. „Mich von dieser Aufgabe wieder wegzuholen – das müsste dann schon ein ganz besonderes Angebot sein“, sagte Rangnick zuletzt. Die Premier League dürfte ganz gewiss aber auch ihn reizen, zumal die finanziellen Gestaltungsmöglichkeiten nun fast grenzenlos sind. Liverpools Trainer Jürgen Klopp ist sich sicher: „Das wird eine Supermacht. Das ist er dritte Verein im Weltfußball, von dem ich weiß, der einem Land gehört.“

Dennoch: Ein Spieler hat Newcastle schon abgesagt. Mauro Icardi, der momentan bei Paris Saint-Germain auf der Bank sitzt und mit den „Magpies“ in Verbindung gebracht wurde, will nicht in den Nordosten Englands wechseln. Was auch an seiner Frau Wanda liegt, die in der französischen Modemetropole bleiben will, wie Icardis Berater Gabriele Giuffrida verriet: „Paris zu verlassen, ist für Mauro und Wanda keine Option. Es ist das Letzte, was die beiden möchten.“ Geld ist ganz offenbar also nicht der entscheidende Grund, um ins nasskalte Newcastle zu kommen.

Manchester United

Wenn Manchester United zum Auswärtsspiel gegen Leicester City anreist, müssen die „Red Devils“ nur etwa 120 Kilometer zurücklegen. Sprich: Knapp eine Stunde Busfahrt – und schon ist man da. Am Samstag flogen die United-Stars um Cristiano Ronaldo aber nach Leicester, sie waren laut „Sun“ gerade einmal zehn Minuten in der Luft. Der Grund: eine gesperrte Autobahn.

Erst im Juli hatte der Verein übrigens eine Partnerschaft mit dem Biodiesel-Unternehmen „Renewable Energy Group“ abgeschlossen, um für einen bewussten Umgang mit der Umwelt und eine „saubere, nachhaltigere Zukunft unseres Planeten“ zu werben. Mit einem guten Beispiel ging Manchester allerdings nicht voran – und verlor dann auch noch 2:4. Man mag es gerechte Strafe nennen.

FC Liverpool

Trainer Jürgen Klopp schwärmte: „Wir müssen nicht über Ronaldo und Messi reden, was sie für den Weltfußball getan und wie sie ihn dominiert haben. Im Augenblick ist aber keiner besser als er!“ Mit „er“ meinte der Coach seinen Topstürmer Mohamed Salah. Seit Wochen zaubert der Ägypter, auch beim 5:0-Sieg in Watford war er der überragende Mann auf dem Feld. Das 1:0 durch Sadio Mané legte Salah mit einem Traumpass vor, das 4:0 erzielte er nach einem Super-Solo selbst und überstrahlte damit sogar den dreifachen Torschützen Roberto Firmino.

Keine Frage: In dieser Form kann Salah zum Titelgaranten werden, was sie auch in Liverpool wissen. Laut „Daily Mirror“ flog Berater Ramy Abbas Issa am Samstag nach England, um über eine Vertragsverlängerung über das Jahr 2023 hinaus zu verhandeln. 30 Millionen Euro Jahresgehalt stehen im Raum.