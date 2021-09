Wirbel um Messi

Paris. Ungläubiger Blick, nach unten gezogene Mundwinkel und ein knapper Handschlag: Die Auswechslung des neuen PSG-Superstars Lionel Messi hat nicht nur in Frankreich für hitzige Debatten gesorgt. „Es sieht so aus, als hätten selbst seine Mitspieler den Wechsel nicht verstanden“, hieß es am Montag beim TV-Sender Fox in Brasilien. In der 75. Minute hatte Paris-Trainer Mauricio Pochettino am Sonntagabend im Spiel gegen Olympique Lyon den Neuzugang vom FC Barcelona beim Stand von 1:1 vom Feld genommen. Dass sein Landsmann mit dieser Entscheidung nicht einverstanden zu sein schien, war seinem Gesichtsausdruck deutlich zu entnehmen.

Die „L’Équipe“ warf sogar die Frage auf: „Wird die Auswechslung von Messi gegen Lyon Spuren hinterlassen?“ Was manchem Beobachter wie eine Majestätsbeleidigung oder ein Politikum erschien, rechtfertigte Pochettino mit den simplen Worten: „Ich bin hier, um Entscheidungen zu treffen. Wir müssen Entscheidungen treffen, ob es einem gefällt oder nicht.“ Es gehe um das Wohl des Teams. Dieses gewann dank eines Tores von Mauro Icardi in der dritten Minute der Nachspielzeit mit 2:1. Mit dem sechsten Sieg im sechsten Spiel baute PSG seine perfekte Bilanz in der Ligue 1 aus. dpa