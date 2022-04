In der Fußball-Verbandsliga Nordbaden steigt am Donnerstagabend der 22. Spieltag. Dabei kommt es um 18 Uhr zum Duell zwischen dem SV Waldhof II und Fortuna Heddesheim. Die Blau-Schwarzen mussten am vergangenen Samstag mit einem herben 0:6 bei Tabellenführer ATSV Mutschelbach die erste Rückrundenniederlage einstecken. Heddesheim ist in der zweiten Saisonhälfte noch ungeschlagen.

...