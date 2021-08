„Wir müssen anfangen, zu liefern“

Kaiserslautern. Etwas Ärger, aber auch viel Stolz: Nach dem wackeren Pokalfight ohne Happy End wussten Profis und Trainer Marco Antwerpen beim 1. FC Kaiserslautern selbst nicht, was sie von dem 0:1 (0:1) gegen den hohen Favoriten Borussia Mönchengladbach halten sollten. „Wir haben eine herausragende Leistung gebracht und die Borussia über 94 Minuten komplett in Zweikämpfe verwickelt. Am Ende hat uns vielleicht auch das Quäntchen Glück gefehlt, noch das 1:1 zu erzielen und in die Verlängerung zu gehen“, sagte Chefcoach Antwerpen.

FCK-Trainer Marco Antwerpen fordert eine Steigerung im Liga-Alltag. © dpa

Die Pfälzer hatten dem Europa-Anwärter von Trainer Adi Hütter einen großen Kampf geliefert und sich trotz zahlreicher Chancen nicht für den hohen Aufwand belohnt. Nach dem frühen Rückstand in der 11. Minute durch einen Kopfball von Lars Stindl kamen die Roten Teufel immer besser ins Spiel, nach rund einer halben Stunde hätte Kapitän Jean Zimmer freistehend vor Gladbachs Torhüter Yann Sommer den Ausgleich erzielen müssen. Sommer parierte jedoch glänzend. Es war die größte Chance der Lauterer in der gesamten Partie.

Knappes Pokal-Aus als Mutmacher

„Wir haben ein ordentliches Spiel gemacht und das auf den Platz gebracht, was wir uns vorgenommen hatten. Es ist eher schade, dass wir Gladbach nicht mit einem Gegentor ärgern konnten“, erklärte Zimmer. Vor allem nach der Pause war Kaiserslautern größtenteils spielbestimmend und wurde von den FCK-Fans im Fritz-Walter-Stadion phasenweise extrem lautstark nach vorne gepeitscht. Kenny Prince Redondo, den Antwerpen überraschend als zweite Spitze neben Daniel Hanslik aufgeboten hatte, lobte die Anhänger: „Riesenrespekt an die Fans. Es hat sich mehr angefühlt als nur 5000 Zuschauer. Die Stimmung hat uns in der zweiten Halbzeit auch nochmal geholfen.“

Am Sonntag bei Viktoria Berlin

Am Sonntag steht für die Lauterer nun wieder der Alltag in der 3. Liga auf dem Programm. Nach nur einem Punkt aus den ersten zwei Spielen geht es für den FCK zum stark gestarteten Aufsteiger und Tabellenführer Viktoria Berlin. Antwerpen hofft, dass sein Team die Leistung aus dem Pokalspiel auch in der Hauptstadt konservieren kann: „Wir haben gezeigt, zu was wir in der Lage sind und müssen jetzt einfach anfangen, zu liefern. Wir dürfen uns nicht immer nur am Gegner orientieren und müssen auch in Berlin die gleiche Intensität wie heute auf den Platz bringen“, sagte der Coach.

Sein Gegenüber war nach dem gelungenen Auftakt als Gladbach-Coach erleichtert – und zu Scherzen aufgelegt. „Ich bin schon schlechter gestartet in Deutschland, was den Pokal betrifft. Von daher bin ich sehr, sehr glücklich, gewonnen zu haben“, sagte Adi Hütter. dpa