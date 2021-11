„Wir haben uns extrem verbessert“

Freiburg. Wenn der Coup gelingt, zieht der SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit dem FC Bayern München gleich. Nur drei Punkte liegen die Badener in der Tabelle der Fußball-Bundesliga hinter dem Rekordmeister. Vor dem Trip nach München sprach Freiburgs Kapitän Christian Günter (28) im Interview über die Gründe, warum der SC in dieser Saison noch ungeschlagen ist, über eine mögliche Platzierung zum Saisonende und seine Chancen in der Nationalmannschaft.

Herr Günter, Sie verblüffen mit dem SC Freiburg, sind Dritter in der Tabelle. Warum spielt der SC in dieser Saison so erfolgreich?

Kapitän und Leistungsträger: Christian Günter hat es mit starken Auftritten beim SC Freiburg als Linksverteidiger bis in die Nationalmannschaft geschafft. © dpa

Christian Günter: Es ist einfach Qualität da. In den letzten Jahren ist immer mal wieder der eine oder andere gegangen. Wir haben in diesem Sommer fast niemanden verloren und haben viele junge dazubekommen. Wir haben uns in der Qualität einfach extrem verbessert, in den letzten Jahren schon. Dieses Jahr scheint es noch mal ein Extraschritt zu sein. Man konnte auch nicht damit rechnen, dass die Jungen schon so weit sind. Und die Mannschaft ist hungrig, jeder gibt alles für den Erfolg. Wir bringen gerade sehr, sehr gute Leistungen.

Nun geht es am Samstag zum FC Bayern und Sie können nach Punkten mit dem Tabellenführer und Rekordmeister gleichziehen.

Günter: Wir haben eine Ausgangssituation, mit der niemand rechnen konnte. Man kann vielleicht mal nach dem dritten Spieltag als SC Freiburg zum Spitzenspiel nach München fahren. Aber nach zehn Spieltagen war das, so glaube ich, noch nie der Fall. Die Vorfreude ist da, sich mit den Bayern zu messen. Wir wollen den größtmöglichen Erfolg. Aber wir wissen auch, zu wem wir fahren. Sie sind eine der besten Mannschaften in Europa. Wir sind demütig.

Sie haben sieben Punkte aus den Spielen gegen die Champions-League-Teilnehmer Dortmund, Wolfsburg und Leipzig geholt. Wie sehr ist Ihre Mannschaft denn bereit für die Champions League?

Günter: (lacht) Dafür ist es noch zu früh in der Saison. Wir wissen, dass wir ein extremes Potenzial haben. Aber wenn wir jetzt anfangen, uns groß zu reden, und hinterher bringen wir es nicht mehr auf den Platz, dann sind wir die Deppen der Nation. Wir wollen natürlich so lange wie möglich vorne mitmischen. Aber wir können uns noch nicht auf eine Ebene mit Leipzig, Borussia Dortmund oder Bayern setzen – oder mit Bayer Leverkusen. Weil sie über Jahre in der Bundesliga immer vorne sind. Wir genießen den Moment. Ich sehe uns jetzt noch nicht als Champions-League-Mannschaft. Ich sehe uns auf einem richtig guten Weg, dass wir eine sehr gute Saison spielen können.

Was glauben Sie, wo der SC Freiburg am Ende der Saison steht?

Günter: Ich bin leider kein Orakel. Ich kann nur sagen, dass die Mannschaft das Potenzial hat, dass wir auf jeden Fall im vorderen Tabellendrittel am Ende stehen können. Erste Priorität ist, dass wir schon zur Winterpause möglichst viele Punkte haben und Ruhe da ist. Wir wollen hungrig bleiben, ohne jetzt schon ein Ziel auszusprechen.

Der SC Freiburg hat einen starken Kader und ein neues Stadion, das wirtschaftlich weiterhilft. Sollte die Zeit des Tiefstapelns nicht vorbei sein?

Günter: Es geht nicht um Tiefstapeln, aber manchmal ist ein bisschen Demut nicht verkehrt. Wir sind in der ersten Saison mit dem neuen Stadion. Es kann immer sein, dass beim SC nach einer guten Saison der eine oder andere Spieler geht, dann kann es schon wieder anders aussehen. Mit Sicherheit kann man irgendwann die Ziele nach oben schrauben, aber es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt dafür.

Wenn wir über Ihre persönlichen Ziele reden, geht es auch um die Fußball-Nationalmannschaft. Sie waren zuletzt nicht mehr nominiert. Gab es und gibt es Kontakt zum neuen Bundestrainer Hansi Flick?

Günter: Ja, ich hatte mit Hansi das eine oder andere Gespräch. Da ist alles in Ordnung. Ich kann mich weiterhin empfehlen. Es ist nicht so, dass ich komplett raus bin. Ich muss einfach Leistung bringen. Schlussendlich entscheidet der Hansi, ob er jemanden wie mich im Team braucht. Ich mache mir da keinen Stress. Es ist aber ein Ziel, noch mal für die Nationalmannschaft zu spielen. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich würde mich nicht freuen. Ich glaube, wenn ich meine Leistung wie in den letzten Wochen auf den Platz bringe, werde ich vielleicht noch meine Chance bekommen (am Freitag wurde Günter wieder für das DFB-Team nominiert, d.Red.).

Sie sind Ende 20. Kann ein Abschied vom SC mal Thema werden?

Günter: Für mich steht an oberster Stelle, dass ich mich noch weiter entwickeln kann. Das Gefühl hab ich jeden Tag. Ich habe auch das Gefühl, der Verein kann sich noch weiter entwickeln. Gerade ist es deshalb kein Thema. Aber ich schließe auch nichts aus, der Fußball ist so schnelllebig. Es kann schon sein, dass ich irgendwann denke, ich brauche noch mal einen anderen Schritt.

Es ist einige Jahre her, dass Sie privat im Blickpunkt standen, weil Sie sich aus Solidarität zu Ihrer schlimm erkrankten Freundin die Haare abrasiert haben. Verändert so etwas den Blick auf die Karriere?

Günter: Man blickt auf jeden Fall anders drauf. Manche Dinge werden ein Stück weit relativiert. dpa