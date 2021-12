Winterpause kommt eine Woche früher

Bergstraße. Die Fußball-Kreisoberliga und die Kreisliga B Bergstraße gehen vorzeitig in die Winterpause. Der für das dritte Adventswochenende vorgesehene Spieltag wird wieder auf die Osterwoche verlegt. Damit ruht jetzt in allen Amateurligen des Fußballkreises der Ball.

„Wir haben den Rahmenspieltag für dieses Jahr soweit abgespult. Aufgrund der momentanen Lage sind mein Stellvertreter Martin Wecht und ich übereingekommen, dass wir den Spieltag wieder auf die Osterwoche zurückführen, so wie es ursprünglich vorgesehen war“, sagte Kreisfußballwart Reiner Held am Dienstag dieser Redaktion. Die Clubs der beiden Ligen hatte Wecht am Montagabend informiert.

Der Spieltag wird vorerst auf Samstag, 16. April, terminiert. „Den Vereinen ist freigestellt, wann sie in der Osterwoche spielen, sofern sie sich einigen können“, erklärte Held. Der Bürstädter zog eine gute Halbserien-Bilanz: „Die Spielausfälle, die wir zu Saisonbeginn in Fürth und Zotzenbach hatten, sind mittlerweile nachgeholt. Es gab keine Hotspots. Eher sind Fälle von außen herangetragen worden. Darauf ist aber auch gleich reagiert worden. In den vergangenen Wochen war es gemessen an der steigenden Inzidenz ruhig.“

Die betroffenen Ried-Vereine nahmen den vorzeitigen Gang in die Winterpause gelassen auf. „Wenn bei der A-Liga bereits Mitte November Schluss ist, brauchen wir in der Kreisoberliga auch nicht unbedingt bis Mitte Dezember zu spielen. Insofern habe ich gegen die Entscheidung nichts einzuwenden“, sagte Klaus Anthes, der Vorsitzende des FC Alemannia Groß-Rohrheim. Der Kreisoberligist steht als Siebter mit 28 Punkten aus 18 Spielen ordentlich da. Am Sonntag wäre der FCA zum punktgleichen Sechsten SG Unter-Abtsteinach gefahren. „Zwar finden wir uns derzeit sportlich in einer guten Verfassung, in die wir bei der Fortsetzung der Runde Anfang März erst einmal zurückfinden müssen. Doch auch ich will nicht leugnen, dass uns die Winterpause jetzt gut tut, damit wir wieder neue Kraft sammeln können“, so Anthes.

Trainerabschiede ohne Spiele

Etwas Wehmut herrscht beim VfR Bürstadt, dem Drittletzten der Kreisoberliga. Vergangene Woche hatten Cheftrainer Daniel Böck und sein „Co“ Dennis Böck angekündigt, ihre Ämter zur Winterpause niederzulegen. „Nun endet die Ära Böck noch ein bisschen früher als erwartet. Doch unser Trainerduo konnte sich mit einem 2:2 gegen die SSG Einhausen ordnungsgemäß aus dem Traineramt verabschieden“, meinte VfR-Präsident Klaus Gassert. Dann ergänzte er: „Letztlich lag die Entscheidung zum Spieltag ja in der Luft. Dass diese nun so kurzfristig kam, müssen wir akzeptieren. Aus planerischen Gesichtspunkten ist das eher unerfreulich, denn wir hatten die Woche mit Training und dem Spiel am Sonntag gegen Eintracht Wald-Michelbach II bereits vorbereitet.“

Patrick Andres, der Sportausschusschef von B-Ligist SG Olympia/VfB Lampertheim, war nicht überrascht. „Bereits bei der Vorrundenbesprechung stand es zur Diskussion, an Ostern zu spielen und nicht noch am 12. Dezember. Damals hat sich aber eine Mehrzahl der Vereine für die Dezember-Variante entschieden“, erinnerte Andres: „Dass diese nun gekippt wird, ist nicht verwunderlich und aufgrund der aktuellen Corona-Ereignisse durchaus vernünftig.“

Der SGL, die auf Platz 13 nur knapp über dem Strich steht, kommt die fußballfreie Zeit gelegen: „Ganz ehrlich: In unserer aktuellen Verfassung wünsche ich mir die Winterpause nun sehnlichst herbei. Nur schade, dass wir uns in diese mit einer 0:2-Heimniederlage gegen die Tvgg Lorsch II verabschieden mussten.“ Auch Tunjo Bozanovic, der scheidende Interimscoach der FSG Riedrode II, bedauert nicht, dass das B-Liga-Derby gegen die SG Hüttenfeld erst 2022 steigt. cpa/hias/and