Wiedersehen nach zwei Jahren

Riedrode. „Das war eine tolle Leistung in einem Gruppenligaspiel von hoher Qualität“, will Andreas Keinz, der die FSG Riedrode gemeinsam mit Duro Bozanovic coacht, den Schwung aus dem 2:1-Sieg beim bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer SG Langstadt/Babenhausen gerne in das am Sonntag (15.30 Uhr) anstehende Heimspiel gegen den SC Hassia Dieburg mitnehmen.

Trainer Andreas Keinz rechnet gegen Hassia Dieburg zwar mit einem harten Stück Arbeit für die FSG Riedrode, aber dennoch mit einem klaren Sieg. © Berno Nix

„Dieburg wird nach dem 4:2-Heimsieg über die Sportfreunde Heppenheim allerdings mit viel Selbstvertrauen zu uns kommen“, weiß Keinz, dass die Sportfreunde nicht so leicht zu schlagen sind, schließlich gastierten die Heppenheimer in der laufenden Runde schon auf dem Waldsportplatz in Riedrode. Das Spiel endete mit einem 2:2-Unentschieden. Dieses Resultat gab es auch beim bisher letzten Gruppenligaduell zwischen FSG und Hassia am 3. November 2019 in Dieburg. „Es ist schon unfassbar, wie lange das jetzt her ist, damals haben wir in Dieburg eines unserer bisher schwächsten Gruppenligaspiele abgeliefert“, erinnert sich Keinz.

Andreas Keinz (FSG Riedrode): "Chris Keilmann hat zuletzt in ... Andreas Keinz (FSG Riedrode): "Chris Keilmann hat zuletzt in Babenhausen richtig gut für uns gehalten und ich würde mir wün schen, am Sonntag zu Null zu spie len. Mein Tipp ist ein 2:0." Timo Rödler (SC Hassia Dieburg):

Punkte gegen den Abstieg

„Bei unserem Sieg über Heppenheim haben wir uns endlich mal für unseren Aufwand belohnt“, freut sich indessen Hassia-Coach Timo Rödler über den ersten Saisonsieg, nachdem die ersten drei Ligaspiele für die Dieburger doch etwas unglücklich verlaufen sind. So war nach der 3:1-Auftaktniederlage bei Türkgücü Rüsselsheim im Heimspiel gegen den FC Alsbach mehr möglich, doch am Ende unterlagen die von Timo Rödler und Christian Enders gemeinsam trainierten Hausherren dem FCA mit 2:3. „Da haben wir schon ein richtig gutes Spiel gemacht, sogar ein besseres als danach in Höchst, als wir durch ein Eigentor mit 0:1 verloren haben“, fand Rödler, dass sein Team zuletzt gegen Heppenheim wieder an die Leistung gegen Alsbach anknüpfen konnte.

„Wir fahren sicher nicht als Favorit nach Riedrode, denn sie stehen nicht zufällig mit da oben und waren schon in den letzten Jahren sehr konstant. Wenn wir so spielen wie gegen Alsbach oder zuletzt gegen Heppenheim können wir aber auch dort etwas holen“, weiß der Hassia-Trainer, dass sich seine Mannschaft gegen Top-Gegner meist leichter tut, als etwa gegen direkte Konkurrenten. Schließlich lautet das Saisonziel der Gäste Klassenerhalt. „Wir stehen mit Platz 15 auf einem Abstiegsplatz und da brauchst du jeden Punkt“, ist Rödler angesichts von bis zu fünf Direktabsteigern bewusst, dass man sich nicht schon früh in der Gefahrenzone festsetzen sollte.

Bei der FSG Riedrode muss man den Blick in der Tabellen dagegen zurzeit kaum nach unten richten, stehen die Blau-Schwarz-Gelben doch nach fünf Spieltagen auf Rang drei und sind neben Spitzenreiter VfR Fehlheim das einzige noch ungeschlagene Team. „Wir haben danach vier Auswärtsspiele in Folge, alle gegen Hochkaräter“, findet Andreas Keinz, dass das Heimspiel gegen Dieburg durchaus die Phase einer ersten echten Standortbestimmung einläutet. „Nach so acht, neun Spielen lügt die Tabelle nicht und das haben wir ja dann“, muss Keinz mit Henrik Wegerle (Schultereckgelenksprengung) und Ilias Hamzi (Mittelfußbruch) zwei längerfristige Ausfälle verkraften. Hinter den Einsätzen von Mario Basyouni und Oliver Schrah (beide muskuläre Probleme) stehen Fragezeichen und für den aus dem Urlaub zurückgekehrten Sinisa Pitlovic kommt ein Einsatz am Sonntag wohl noch zu früh.

Bei den Gästen hofft Coach Rödler, dass am Sonntag wieder Lukas Ludwig im Tor stehen kann, der beim Spiel in Höchst aufs Steißbein gefallen war und somit gegen Heppenheim ausfiel. Bei Laurenz Finkernagel (ausgekugelte Schulter) stehen die Zeichen hingegen nicht auf Einsatz. „Bei Matts Böttler müssen wir abwarten, ob es am Sonntag geht“, weiß Rödler, dass sich im Hause Böttler dieser Tage der erste Nachwuchs angekündigt hat.