Wiedersehen nach Spielabbruch

Viernheim. Einen kuriosen Spielabbruch erlebte die Fußball-Kreisklasse A2 Anfang November 2021. Die Partie der SG Hohensachsen gegen die SG 1983 Viernheim wurde nach der Halbzeitpause nicht fortgesetzt, nachdem der Schiedsrichter das Sportgelände wegen angeblicher verbaler Auseinandersetzungen zwischen ihm und Spielern und Verantwortlichen des Gastvereins verlassen hatte. Das Sportgericht des Badischen Fußballverbandes entschied nun, die Partie zu wiederholen. „Wir konnten das damals nicht nachvollziehen, deshalb ist es so jetzt in Ordnung. Schön, dass auch mal eine Mannschaft vor dem Sportgericht in so einem Fall Zuspruch bekommen hat“, sagt Viernheims Trainer Ralf Dalmus vor der Partie am Mittwoch um 19.30 Uhr. wy

