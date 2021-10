Wieder gegen den Abstieg

Mannheim. In den vergangenen beiden Spielzeiten profitierte die SpVgg Wallstadt II stets von den Corona-Abbrüchen. Zum jeweiligen vorzeitigen Saisonende belegte die Kreisliga-Reserve jeweils einen Abstiegsplatz. Und auch in dieser Saison scheint es nur um den Klassenerhalt zu gehen. Am vergangenen Wochenende feierte die Mannschaft von Trainer Peter Heckmann den ersten Punkt in der achten Partie.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Uns haben im Sommer einige Spieler verlassen. Wir konnten froh sein, dass sich uns ein paar neue Fußballer angeschlossen haben. Ansonsten war aber klar, dass es dieses Jahr wieder ein schweres Unterfangen wird“, bekennt Heckmann. Der Spielausschuss-Vorsitzende übernahm im Sommer selbst den Trainerstuhl bei der zweiten Mannschaft, nachdem sich der bisherige Trainer Steffen Martin aus privaten Gründen zurückgezogen hatte. Heckmann selbst sieht sich aber weiterhin nur als Interimslösung und würde den Trainerposten gerne wieder in gute Hände übergeben.

„Wir stehen gerade mit einem Kandidaten in Verhandlungen“, offenbart Heckmann. Im Spiel bei der SG 1983 Viernheim wird er jedoch erneut für das Team verantwortlich sein und hofft auf die Initialzündung seiner Mannschaft.

„Es fehlt manchmal einfach die Erfahrung und ich hoffe, dass sich die Jungs einfach mal belohnen“, so Heckmann. Auf das Allheilmittel Wechselperiode II im Winter verlässt er sich nicht, vielmehr versucht er, die nötige Kaderbreite aus den eigenen Reihen zu erreichen. Nach und nach will er A-Jugend-Spieler bei Erreichen der Altersschwelle mit dem Aktiven-Spielrecht ausstatten lassen. wy

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2