Werder hält vorerst an Kohfeldt fest

Bremen. Florian Kohfeldt soll Werder Bremen ein weiteres Mal vor dem Abstieg bewahren. Trotz einer dramatischen sportlichen Talfahrt mit sieben Niederlagen nacheinander sprachen die Bosse des Fußball-Bundesligisten dem Trainer nach zweitägigen Beratungen das Vertrauen aus. Damit wird Kohfeldt auch am Freitag im Halbfinale des DFB-Pokals gegen RB Leipzig auf der Werder-Bank sitzen.

Einen Freifahrtschein bis zum Saisonende stellten die Werder-Bosse ihrem hoch geschätzten, zuletzt jedoch extrem erfolglosen Coach aber nicht aus. „Wir müssen in der aktuellen Situation von Spiel zu Spiel schauen, von daher möchte ich keine längerfristigen Garantien aussprechen“, sagte Baumann. Heißt: Ein Debakel gegen den Tabellenzweiten aus Leipzig, gegen den es in der Liga zuletzt ein 1:4 setzte – und die Diskussionen um den Trainer gehen weiter.

Doch das Vertrauen in Kohfeldt scheint bei den Verantwortlichen bei aller Kritik aus dem Umfeld weiterhin groß. „Die Frage ist, was gibt uns die höchste Wahrscheinlichkeit, in der Liga zu bleiben? Und wir sind der Überzeugung, dass das mit Florian der Fall ist“, sagte Baumann.

Bereits in der vergangenen Spielzeit hatten die Verantwortlichen um Kohfeldt-Fan Baumann am Coach trotz einer höchst prekären Lage festgehalten. Kohfeldt zahlte das Vertrauen zurück und verhinderte mit den Grün-Weißen in der Relegation gegen den Zweitliga-Dritten 1. FC Heidenheim den ersten Abstieg seit 1980. dpa

