Wer zieht die Niete im Abstiegskampf?

Mannheim. Die Ziehung der Abstiegslose am Samstag hält drei unterschiedliche Kategorien bereit. Platz 15 ist der kleine Jackpot und bedeutet eine weitere Saison in der Fußball-Bundesliga, Platz 16 gewährt immerhin die Chance, noch in zwei Zusatzverlosungen namens Relegation den Klassenerhalt zu schaffen. Platz 17 ist die Niete, der sichere Abstieg in die 2. Liga. Die Teilnehmer an dieser nervenzehrenden Lotterie heißen Arminia Bielefeld, Werder Bremen und der 1. FC Köln. In unserem großen Abstiegscheck bewerten wir die Chancen der drei Vereine und geben eine Prognose ab, wie hoch das Abstiegsrisiko für den jeweiligen Verein ist.

15. Bielefeld (32 Punkte, - 28 Tore)

Die Ausgangslage: Die Ostwestfalen haben ihr Schicksal in der eigenen Hand. Mit einem Sieg beim VfB Stuttgart bleibt der Aufsteiger auf jeden Fall drin. Bei einem Remis oder einer Niederlage wäre die Arminia jedoch von den Ergebnissen der Konkurrenten abhängig. Gewinnen dann sowohl Bremen als auch Köln, könnte Bielefeld noch auf den direkten Abstiegsplatz 17 abrutschen.

Der 1. FC Köln mit Sportvorstand Horst Heldt geht mit der schlechtesten Ausgangslage ins Abstiegsfinale. © dpa

Der Trend: Stabil, nimmt man die 0:5-Klatsche in Gladbach aus der Wertung. Von den vergangenen sechs Begegnungen hat die Arminia nur eines verloren, seit der Amtsübernahme von Trainer Frank Kramer punkten die meist unangenehm zu bespielenden Bielefelder konstant. Das größte Manko bleibt die mangelnde Torgefahr – 24 Treffer sind Liga-Minuswert.

Das Abstiegsrisiko: 40 Prozent. Arminia-Gegner Stuttgart fehlen gleich fünf potenzielle Leistungsträger wie Silas Wamangituka, Nicolas Gonzalez oder Konstantinos Mavropanos. Außerdem scheint den VfB die immer noch mögliche Teilnahme an dem neuen Europapokal-Wettbewerb UEFA Conference League, für die Platz 7 notwendig wäre, eher nicht zusätzlich zu motivieren. Zum Verhängnis werden könnte den Bielefeldern bei ihrem Finale im Südwesten allerdings, dass sie das schlechteste Torverhältnis aller drei Konkurrenten im Keller haben.

16. Werder Bremen (31, - 19)

Die Ausgangslage: Werder kann zumindest Relegationsplatz 16 noch aus eigener Kraft sichern. Dazu notwendig ist ein Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach. Bei einem Remis könnte es in beide Richtungen gehen: Verliert Bielefeld und gewinnt Köln nicht gegen Schalke, würde Bremen die Saison als 15. beenden. Holt Köln bei einem Bremer Unentschieden aber drei Punkte und Bielefeld ebenfalls ein Remis beim VfB, steigt Werder direkt ab. Verlieren die Norddeutschen gegen Gladbach, hängt alles vom Kölner Ergebnis ab: Gewinnt der FC, ist der Abstieg perfekt. Spielt Köln remis oder verliert, geht es in die Relegation.

Der Trend: Besorgniserregend. Aus den vergangenen neun Bundesliga-Partien hat Werder nur einen Punkt geholt. Am Wochenende wurde Trainer Florian Kohfeldt nach dem 0:2 in Augsburg in einer Panikaktion beurlaubt, Vereinsikone Thomas Schaaf (60) soll gegen Gladbach das Schlimmste verhindern. „Thomas kann mit seiner Erfahrung für Begeisterung sorgen und den Spielern Selbstvertrauen vermitteln“, sagt Manager Frank Baumann.

Das Abstiegsrisiko: 60 Prozent. Bremen ist das formschwächste Team aus dem Abstiegstrio, der Gegner Gladbach verglichen mit den Rivalen zumindest nominell der schwerste. Schaaf hat schon einmal eine Rettungsaktion bei Hannover 96 in den Sand gesetzt. Wenn Köln gewinnt, geht Werder wohl runter.

17. 1. FC Köln (30, - 27)

Die Ausgangslage: Nur ein Sieg gegen Absteiger Schalke hilft den Rheinländern, um die Chance auf den Klassenerhalt aufrecht zu erhalten. Allerdings ist Köln auf Schützenhilfe aus Stuttgart und Gladbach angewiesen. Wenn Bielefeld und Bremen gewinnen sollten, wäre nichts mehr zu machen. Gehen die Partien in den beiden anderen relevanten Stadien unentschieden aus, würde der FC sowohl die Arminia als auch Werder noch überholen und sich den direkten Klassenerhalt sichern. Bielefeld hätte dann übrigens ein mickriges Tor weniger. Bei einem Bremer Sieg und einer Bielefelder Niederlage oder Unentschieden ginge es in die Relegation.

Der Trend: Wechselhaft. Auf die beiden Siege gegen Leipzig (2:1) und in Augsburg (3:2) folgte ein Zusammenbruch gegen Freiburg (1:4), beim 0:0 bei Hertha BSC wirkte das Team ermattet und harmlos in der Offensive. „Wir gewinnen zu Hause und dann bleiben wir drin“, sagt Sportvorstand Horst Heldt. Trainer Friedhelm Funkel ist von der Rettung weiter felsenfest überzeugt. Mehr als nur Durchhalteparolen?

Das Abstiegsrisiko: 50 Prozent. Für den FC spricht ganz klar, dass Gegner Schalke – trotz des überraschenden 4:3-Siegs gegen Frankfurt – die schwächste Mannschaft der Liga stellt. Wenn die Kölner das Spiel machen und offensiv agieren mussten, sah das in dieser Saison jedoch immer unbeholfen aus. Ein Erfolg im „Endspiel“ ist möglich, und damit würde der FC wahrscheinlich zumindest einen der beiden direkten Konkurrenten hinter sich lassen.