Wenig Freude im Niemandsland

Mannheim. Die SpVgg Wallstadt – zur Winterpause im Niemandsland der Fußball-Kreisliga. Jahrelang galt die Mannschaft von Trainer Michael Wagner als Aufstiegskandidat, spielte stets um die oberen Tabellenplätze mit. In diesem Jahr ist das anders. Platz acht, kein Kontakt zur Aufstiegszone, zu wenige Tore.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir hatten vor allem im Oktober eine enorme Delle, haben Spiele verloren, die auch zu unseren Gunsten hätten ausgehen können. Danach sind wir in eine Negativspirale gerutscht und haben auch im November die Ergebnisse nicht geliefert“, analysiert Wagner die enttäuschenden Leistungen seines Teams. „Uns fehlte in manchen Situationen einfach die nötige Gier und die passende Einstellung. Die aktuelle Tabellensituation ist nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Dennoch halte ich an unseren Saisonzielen fest.“

Abgerechnet wird zum Schluss. Die Wagner-Elf will nach wie vor unter den besten fünf Mannschaften landen, der Weg dorthin ist nicht weit. Nur vier Zähler trennt Wallstadt von der Reserve des FV Brühl, aktuell Fünfter.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Interview „Göbel war der TV nicht egal“ Mehr erfahren Fußball-Kreisliga VfR II lange auf Augenhöhe mit dem FK Srbija Mehr erfahren

„Die oberen beiden Plätze können wir uns abschminken, das ist keine Frage. Dahinter denke ich schon, dass wir noch mitreden können. Die Liga in diesem Jahr hat eine enorme Qualität, da spielen einige Topmannschaften mit. Von unserer eigenen Qualität bin ich aber weiter auch fest überzeugt“, erklärt Wagner, dem jedoch ein echter Knipser fehlt.

Zum Vergleich: Der aktuelle Toptorjäger der Liga, Milos Stankovic von Srbija Mannheim, hat schon 20 Treffer erzielt. Kevin Achtstetter, der beste Torschütze der Wallstädter, kommt lediglich auf sechs Tore. Zu wenig, um selbst zu den besten Mannschaften im Mannheimer Oberhaus zu gehören.

Personell nachlegen will Wagner in der Winterpause jedoch nicht. „Wir haben das aktuell nicht geplant. Sollte sich etwas ergeben, werden wir natürlich nachdenken. Ich sehe aber aktuell keinen dringenden Bedarf.“ Wagner glaubt an seinen Kader und tankt vor allem aus dem letzten Auftritt des Jahres seiner Mannschaft viel Selbstvertrauen. Mit 6:1 fegten die Wallstädter da die favorisierten Brühler vom Feld.

„Es war für uns unheimlich wichtig, mit einem positiven Signal in die Winterpause zu gehen. Gegen Brühl haben wir die Tore zum richtigen Moment geschossen, waren immer am Drücker“, freut sich Wagner über den glanzvollen Sieg seiner Mannschaft. Besondere Aufmerksamkeit hat sich Wallstadts Verteidiger Christian Haas beim Kantersieg erspielt. Mit einem Hattrick bewies er eindrucksvoll seine Qualitäten. „Er ist ein genialer Defensivspieler mit einem großen Drang nach vorne. Die Tore hat er sich verdient und hart dafür gearbeitet“, lobt Wagner seinen Schützling und betont vor allem die Wichtigkeit von Haas für das mannschaftliche Gefüge. 2018 wechselte Haas nach Wallstadt, arbeitet seitdem mit Michael Wagner zusammen. Mittlerweile unterstützt der Defensivspezialist den Coach als spielender Co-Trainer.

Neustart am 24. Januar

„Er ist im positiven Sinne fußballverrückt. Durch seine Erfahrung und seine Art hilft er der Mannschaft enorm“, erklärt Wagner. Nach dem Brühl-Sieg verabschiedete der Trainer seine Mannschaft in die Winterpause. Am 24. Januar tritt das Team im neuen Jahr zum Trainingsstart wieder an. Rund einen Monat später startet die Kreisliga wieder in den Betrieb.

Die Wagner-Elf trifft dann auf Plankstadt. Das Hinspiel verloren die Wallstädter auf heimischem Boden mit 2:4. Im neuen Jahr gibt es also direkt die Chance auf Wiedergutmachung.