Wehen nutzt die wenigen Chancen nicht

Wiesbaden. Der SV Wehen Wiesbaden kommt in der 3. Fußball-Liga nach einer Nullnummer gegen den VfL Osnabrück nicht voran. „Am Ende geht das Unentschieden in Ordnung. Insgesamt war das Spiel umkämpft und ausgeglichen von daher geht das so in Ordnung“, sagte Cheftrainer Markus Kauczinski, dessen Team in der Vorwoche beim 2:3 gegen den TSV 1860 München noch eine 2:0-Führung verspielte, bei Magentasport.

Diesmal war die Defensive nicht das Problem. „Osnabrück ist eine sehr starke Truppe, die auch oben mitspielen will. Da muss man dann eiskalt sein, um das Spiel auch für sich zu entscheiden“, stellte Kauczinski fest. Nach dem Rückschlag in München hatte der Chefcoach die Startelf der Hessen auf fünf Positionen verändert, aber nicht ganz freiwillig: Florian Carstens und Gio Fechner mussten nach positiven Corona-Tests pausieren. „Insfern hätte ich Anfang der Woche nicht gedacht, dass ich eine solche Abwehr auf dem Platz haben werde“, erklärte Kauczinski und lobte die Verteidigung „trotz des Kaltstarts“. Der umfangreiche Umbau war aber vielleicht auch ein Grund dafür, warum sich die Gastgeber schwer taten. Bei den Niedersachsen lief es spielerisch besser, wenn auch ohne Torerfolg. Chancen und durchdachte Offensivaktionen waren insgesamt auf beiden Seiten Mangelware. „In der ersten Halbzeit hatten wir gute Phasen, sind aber nicht so nach vorne gekommen. Gegen Ende der ersten Halbzeit hatten wir dann Probleme, uns zu befreien. Die Bälle waren zu schnell weg, wir sind nicht so in die Tiefe gekommen, wie wir uns das vorgestellt haben“, bestätigte Wehens Trainer.

Prokop verpasst Entscheidung

Nach der Pause hatten der SV Wehen Glück, als der Osnabrücker Maurice Trapp (51. Minute) einen Freistoß an der Mauer vorbei an den Pfosten setzte. Auch die Wiesbadener konnten im zweiten Durchgang nicht ihre wenigen Tormöglichkeiten in einer Partie auf mäßigem Niveau nutzen. „Mit Beginn der zweiten Halbzeit sind wir aber besser ins Spiel gekommen. Wir hatten mehr Aktionen nach vorne“, fand Kauczinski.

„Die dickste Chance war die von Dominik Prokop, der alleine aufs Tor zugeht. Das ist schon so eine Chance, die Du reinmachen musst. Dann geht das Spiel vielleicht in Deine Richtung“, meinte der Coach. „Aber insgesamt war es ein ausgeglichenes umkämpftes Spiel und ich bin mit der kämpferischen Einstellung zufrieden“, so Kauczinski.

Am Mittwoch (19 Uhr) gastieren die Hessen beim Tabellenletzten TSV Havelse. dpa/red