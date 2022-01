Wehen holt Stoßstürmer

Wiesbaden. Der SV Wehen Wiesbaden hat den erfahrenen Stürmer Petar Sliskovic verpflichtet. Der 30 Jahre alte Fußballprofi kommt vom Drittliga-Konkurrenten Türkgücü München und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023, wie der SVWW mitteilte.

„Petar ist ein klassischer Mittelstürmer, wie sie heutzutage nicht mehr so leicht zu finden sind“, sagte Wehens Sportlicher Leiter Paul Fernie. „Mit der Kombination aus Spielintelligenz, technischer Qualität und körperlicher Präsenz sorgt er in jedem Strafraum für Gefahr. Dazu bringt er sehr viel Erfahrung mit und wird so unsere offensiven Optionen vergrößern“, verweist Fernie auf die 141 Partien, die Sliskovic in der Dritten Liga absolviert hat. Dabei gelangen ihm 39 Tore.

„Ich bin sehr froh, dass der Wechsel jetzt möglich war und freue mich schon auf das erste Spiel im SVWW-Trikot“, freut sich Sliskovic. „Hier wird sehr ambitioniert gearbeitet. Ich werde alles dafür geben, damit wir gemeinsam die Ziele des Vereins erreichen.“ Wehen erwartet am Samstag Osnabrück. dpa/red