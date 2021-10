Wehen gegen zehn Kölner nur 1:1

Wiesbaden. Der verpasste Sprung an die Tabellenspitze der 3. Fußball-Liga ärgerte Rüdiger Rehm weit weniger als die schlechte Leistung des SV Wehen Wiesbaden beim 1:1 (1:0) gegen Viktoria Köln. „Das war zu wenig, was jeder einzelne und die gesamte Mannschaft investiert hat. Wir haben viele falsche Entscheidungen getroffen“, kritisierte der Trainer der Hessen den Auftritt seiner Schützlinge am Samstag. „Damit sind wir extrem unzufrieden, weil wir uns natürlich viel mehr vorgenommen hatten.“

Obwohl sein Team durch Gustaf Nilsson (26. Minute) in Führung ging und nach einer Gelb-Roten Karte für Kölns Moritz Fritz (66.) in Überzahl spielte, reichte es nur zu einem Punkt. Kurz vor dem Platzverweis hatte Kai Klefisch (64.) ausgeglichen.

„Die glückliche Führung hat uns nicht die Sicherheit gegeben, die ich erhofft hatte. Wir haben zu viele Fehler gemacht und waren am Ende auch zu wild“, resümierte Rehm. Mit 18 Punkten zählen die Hessen zwar weiter zu den vier Topteams der Liga, dennoch will Rehm die Partie in der Länderspielpause ausführlich aufarbeiten. dpa