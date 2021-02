Wiesbaden. Der SV Wehen Wiesbaden darf nach dem fünften Sieg in Serie weiter auf die direkte Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga hoffen. Die Hessen kamen am Samstag zu einem mühevollen 1:0 (0:0) gegen den Abstiegskandidaten 1. FC Magdeburg und kletterten in der Tabelle mit 44 Punkten auf Rang drei, der zur Aufstiegsrelegation berechtigt.

Magdeburg habe es seiner Mannschaft „unheimlich schwer gemacht“, räumte SVWW-Trainer Rüdiger Rehm ein. „Wir hatten Probleme, die Zweikämpfe für uns zu entscheiden. Deswegen müssen wir sagen, dass wir einen absolut glücklichen Sieg eingefahren haben.“ Jakov Medic erzielte in der 80. Minute den entscheidenden Kopfballtreffer für die Wiesbadener. dpa