Warum Messi in Paris leiden muss

So ein Fußballprofi hat es aber auch nicht leicht. Da verdient er schon kaum genug Geld, um anständig über die Runden zu kommen – und muss dann auch noch in einer Stadt wie Paris leben. In Verhältnissen, die man keinem zumuten mag. In einem Luxushotel, in dem das günstigste Zimmer schon für 1000 Euro pro Nacht zu haben ist. In einer solchen Absteige kann sich keiner wohlfühlen. Nicht einmal ein Lionel Messi, der für seinen bescheidenen Lebensstil bekannt ist. Der Argentinier gibt sich mit wenig zufrieden, irgendwann aber ist einfach mal Schluss. Paris, groß, laut und viele Menschen, die sich nach gemeinsamen Bildern oder Autogrammen sehnen – das kann einem Feingeist schon gehörig auf die Nerven gehen.

Messi denkt an sich, aber auch an seine Mitmenschen. Er hat sich vor gut drei Jahren einen Privatjet für gerade mal etwas mehr als 13 Millionen Euro gekauft, ein Schnäppchen. So hat er das gute Gewissen, keinem anderen Passagier auf einem Linienflug einen Platz wegzuschnappen. Das nennt sich Fürsorge. Und einen solchen Menschen lassen die Pariser nun so richtig leiden. Er fühle sich in Frankreichs Hauptstadt noch gar nicht wohl, sagte nun sein Landsmann und Teamkollege Ángel Di María.

Lange Zeit hatte Messi in Castelldefels, einem Küstenort südwestlich von Barcelona, gewohnt. Dort hatte er seine Ruhe. Die Nachbarn wussten, dass ein Fußball-Künstler unbedingt in Abgeschiedenheit leben muss, sonst kann er nicht zu seinem filigranen Spiel finden. Nur er selbst, seine Familie, fertig. In Paris ist Messi bisher daran gescheitert, eine anständige Bleibe für sich, Ehefrau und die drei Kinder zu finden. Dabei würde ihm schon ein kleines Haus mit vielleicht 500 Quadratmetern Wohnfläche und zugehörigem Garten genügen. Dieser Wunsch müsste doch zu erfüllen sein. Schließlich haben die Bosse von Paris St. Germain den Star nach Frankreich geholt, weil sie sportliche Großtaten erwarten. Messi soll dem Club zum ersten Titel in der Champions League verhelfen. Aber wie soll das gelingen, wenn er nicht einmal ordentlich wohnen kann? Und dann noch dieser Lärm.