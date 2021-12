Wallstadts wohl letzte Chance

Mannheim. Wer soll den SC Rot-Weiß Rheinau aktuell stoppen? Der Tabellenzweite der Fußball-Kreisliga ist seit Mitte August ungeschlagen und die letzten Ergebnisse zeugen von einem Klassenunterschied. Mit 6:0 fertige der SC den FC Hochstätt Türkspor ab, zuvor wurde der SV Enosis mit 14:0 zerlegt. Die Offensive um Topstürmer Darnell Hill (18 Treffer) lehrt die Liga das Fürchten, jetzt will es aber Wallstadt wissen. Am Sonntag fährt die Sportvereinigung nach Rheinau, die Null soll dann so lange wie möglich stehen.

„Wir dürfen dem SC nicht viel Raum lassen und die Offensivkräfte in Schach halten. Wichtig ist aber: Wir werden uns nicht verstecken, immer wieder Nadelstiche setzen und natürlich versuchen, was mitzunehmen“, zeigt sich SpVgg-Coach Michael Wagner kämpferisch. Die Wallstädter kommen aber mit gedämpfter Stimmung zum Topspiel. Der Liga-Vierte trennte sich am vergangenen Wochenende nur mit einem 2:2 von Ilvesheim und ließ den Kontakt zu Rheinau abreißen. „Das war nicht unser bestes Spiel, wir waren nicht zielstrebig genug“, kritisiert Wagner, dessen Team jetzt fünf Punkte hinter Rheinau liegt.

Sollten die Wallstädter am Sonntag tatsächlich verlieren, wäre die Aufstiegszone wohl endgültig außer Reichweite, doch Wagner hofft auch auf die Derbystimmung: „Gegen Rheinau ist es immer etwas Besonderes, da besteht eine gesunde Rivalität. Die Partien sind immer heiß, da brauche ich meinen Spielern nicht viel zu sagen.“

Top-Spiel zum Rückrundenstart

Mit dem Spiel startet auch die Rückrunde in der Liga. Das Hinspiel im Sommer entschieden die Rheinauer knapp mit 4:3 für sich. „Das war aber eine komplett andere Partie. Für beide Mannschaften war es das erste Pflichtspiel nach einer langen Corona-Pause und wir hätten uns nicht beschweren können, wenn diese Geschichte Unentschieden ausgegangen wäre“, erinnert sich SC-Coach Peter Brandenburger, der eine intensives Duell mit den Wallstädtern erwartet. „Das ist eine sehr gute, erfahrene Mannschaft ohne große Schwachpunkte. Wir werden am Sonntag wieder richtig gefordert.“

Trotz des Höhenflugs hält sich Coach Brandenburger beim Thema Aufstieg weiter bedeckt: „Nach Wallstadt wartet der nächste große Gegner mit Plankstadt. Wir müssen uns jetzt voll auf diese zwei letzten und so wichtigen Spiele vor der Winterpause fokussieren.“ bah