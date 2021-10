Wahlig droht lange Pause

Ried. Mit einem 2:1-Heimsieg gegen die SG Fürth/Mitlechtern II hat der FV Biblis II am neunten Spieltag der C-Liga alle überrascht. Die Erfolgsserie von Eintracht Bürstadt II ist dagegen gestoppt. Nach zuletzt zehn Punkten in vier Partien verlor das Team das Verfolgerduell in Birkenau mit 4:6 – und verletzungsbedingt Spielertrainer Michael Wahlig.

FV Biblis II – Fürth/Mitl. II 2:1

Ein Tor unmittelbar nach Anpfiff gab es schon öfter. Das schnellste 1:1 der Welt wäre aber eigentlich auch eine Erwähnung in den Rekordbüchern wert. Vielleicht hätte die erste Spielminute zwischen Biblis II und Fürth/Mitlechtern II ja Chancen auf einen Eintrag. „Es waren 51 Sekunden. Ich habe mitgestoppt“, sagte FVB-II-Trainer Sven Sauer.

Das 1:0 der Gäste durch Florian Rixecker nach zwei Sekunden und den Ausgleich durch Marcel Berger beschrieb Sauer so: „Anstoß, direkt draufgeschossen – Tor. Dann Anstoß, direkt ausgekontert – 1:1.“ Dass Berger eine uneigennützige Vorlage von Enes Er zum frühen 2:1-Endstand verwertete (37.), passte zu diesem kuriosen Mittag. Denn mit einem Dreier der Bibliser, die ihre Punkteausbeute verdoppelten, hatte gegen Fürth/Mitlechtern II (16 Punkte) kaum jemand gerechnet. „Die Jungs haben endlich mal von Minute eins bis 93 die taktische Vorgabe umgesetzt“, freute sich Sauer.

Birkenau II – Et. Bürstadt II 6:4

Dass Birkenaus „Zweite“ (18 Punkte) wieder vor Bürstadt II (16) liegt, war am Sonntag zweitrangig. In Minute zehn foulte ein Birkenauer Bürstadts Spielertrainer Michael Wahlig krankenhausreif. „Der Gegenspieler hat mich von hinten getroffen. Die Achillessehne ist angerissen, das MRT steht noch aus“, berichtete Wahlig hinterher. Zweimal kam die Eintracht nach einem Zwei-Tore-Rückstand zurück. Lukas Berg traf zum 1:2 und 2:2 (44./52.), Karsten Krämer (68.) und Hüseyin Birinci (76.) stellten auf 4:4. cpa

