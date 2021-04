Wiesbaden. Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft will im Länderspiel gegen Norwegen am Dienstag (16 Uhr/ZDF) die Leistung aus dem Australien-Spiel bestätigen. Drei Tage nach dem 5:2-Erfolg in Wiesbaden wird Bundestrainerin Martin Voss-Tecklenburg dabei das Thema Belastungssteuerung oben anstellen und einige Wechsel in der Startformation vornehmen. Im Tor wird Ann-Katrin Berger vom FC Chelsea ihr zweites Länderspiel bestreiten. In die Offensive kehrt Kapitänin Alexandra Popp nach auskurierter Verletzung zurück und soll nach Möglichkeit auch über die volle Spielzeit mitwirken. „Es wird aber auch die eine oder andere Überraschung in der ersten Elf geben“, kündigte Voss-Tecklenburg an.

Nachdem vor dem Australien-Spiel der positive Corona-Befund bei Felicitas Rauch und die folgende Quarantäne ihrer Kontaktpersonen Sara Doorsoun, Lena Oberdorf und Svenja Huth für Aufregung im Team gesorgt hatten, gibt es keine weiteren Hiobsbotschaften. dpa