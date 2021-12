Vorwürfe der Ausbeutung gegen Bayern München

München. Nach Tagen des Schweigens über einen Bericht zu Ermittlungen gegen den Vorstand des FC Bayern München wegen möglicher Verstöße gegen das Mindestlohngesetz hat sich FCB-Vorstandschef Oliver Kahn am Mittwoch erstmals zu den Vorwürfen geäußert. „Selbstverständlich kooperieren wir in dieser Angelegenheit vollumfänglich mit den Behörden. Es liegt in unserem Interesse, dass diese Vorgänge restlos aufgeklärt werden“, sagte Kahn der Deutschen Presse-Agentur.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das WDR-Magazin „Sport inside“ hatte bereits am Montagabend berichtet, dass ein Verfahren gegen mehrere ehemalige und aktuelle Vorstandsmitglieder des Fußball-Bundesligisten laufen soll, also gegen Kahn (Vorstandschef), Sportvorstand Hasan Salihamidzic, den stellvertretenden Vorstandschef Jan-Christian Dreesen sowie Vorstandsmitglied Andreas Jung. Außerdem gelten wohl die ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder Karl-Heinz Rummenigge und Jörg Wacker als Beschuldigte.

Ermittelt wird demnach vom Hauptzollamt München im Auftrag der Staatsanwaltschaft München I. Beide Behörden wollten Ermittlungen auch am Mittwoch auf dpa-Anfrage nicht bestätigen. Laut WDR geht es um mögliche Verstöße gegen das Mindestlohngesetz bei der Bezahlung von Jugendtrainern.

Frühere Jugendtrainer hatten „Sport Inside“ berichtet, im Rahmen ihres 450-Euro-Jobs deutlich mehr als die erlaubten zehn Stunden gearbeitet zu haben. So wird in dem WDR-Beitrag ein ehemaliger Coach der Münchner anonym zitiert: „Meiner Meinung nach ist es eine Ausbeutung junger Menschen, die erst relativ spät verstehen, dass sie da verarscht wurden. Es war der Clou: Man reist irgendwo nach London oder Berlin, ist da drei Tage komplett mit den Kindern zusammen und schreibt 80 Minuten Nettospielzeit auf.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wie ein Sprecher des Hauptzollamtes München der dpa mitteilte, ist es bei Aktiengesellschaften üblich, dass sich Ermittlungen zunächst gegen den Vorstand richten. Der deutsche Rekordmeister ist nicht der erste Bundesliga-Club, gegen den in diesem Jahr derartige Vorwürfe erhoben werden. Im Sommer waren bereits die Geschäftsräume des FC Augsburg durchsucht worden. Laut Zoll ging es dabei um die „Beschäftigungs- und Entlohnungsmodalitäten von nebenamtlich bzw. ehrenamtlich beschäftigten Fußballtrainern“.

Kahn nahm zudem zu einem strittigen Punkt Stellung. So kündigte der 52-Jährige nach der turbulenten Jahreshauptversammlung Ende November an, künftig „noch mehr“ mit den Fans in den Austausch gehen. „Ganz konkret sind wird dabei, diesen Dialog aufzusetzen. Wir überlegen, wen wir da involvieren, in welcher Regelmäßigkeit wir das machen und definieren klare Milestones (Meilensteine), die es zu erreichen gibt“, sagte Vorstandschef Oliver Kahn im aktuellen Podcast des Fußball-Bundesligisten.

Auf der Mitgliederversammlung hatte das lukrative Katar-Sponsoring für Streit und am Ende Chaos gesorgt. Ein Mitgliedsantrag, über die Partnerschaft mit der Fluglinie Qatar Airways für die Zukunft abstimmen zu wollen, wurde von der Vereinsführung nicht zugelassen.

Kahn berichtete nun, dass er daraus gelernt habe und in Zukunft den Dialog ausbauen und verbessern wolle: „Wir haben mitgenommen, dass das Thema Katar ein sehr wichtiges ist.“ dpa

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3