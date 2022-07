Vorverkauf startet

Walldorf. Der Vorverkauf für das am 27. Juli stattfindende Freundschaftsspiel zwischen Fußball-Regionalligist FC Astoria Walldorf und Bundesligist Eintracht Frankfurt beginnt ab Montag, 11.07.2022, auf der FCA Homepage im Online-Shop. Wie der Verein mitteilt, besteht für Mitglieder des FCA zusätzlich die Möglichkeit, Tickets in der Walldorfer Geschäftsstelle zu erwerben. Es gibt Sitzplatz- (Vollzahler 18€/Ermäßigte 16€) sowie Stehplatzkarten (Vollzahler 10€/Ermäßigte 8€). Wegen der bereits jetzt schon hohen Ticketnachfrage geht der Verein davon aus, dass es am Spieltag selbst keine Tageskasse geben wird. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1