Vorfreude trotz Fragezeichen

Wiesbaden. Die Vorfreude beim SV Wehen Wiesbaden auf den ersten Kick in der 3. Liga ist groß. „Der erste Spieltag ist immer was Besonderes. Zudem ist das Dreisamstadion ein Stadion mit Charakter und toller Atmosphäre, in dem ich selbst schon gespielt habe. Endlich wieder vor Zuschauern spielen zu dürfen, ist ein schönes Gefühl. Wir alle sind heiß auf die Partie“, sagte Wehens Coach Rüdiger Rehm vor dem Flutlichtspiel am Montagabend (19 Uhr) beim Aufsteiger SC Freiburg II.

Wie weit seine Mannschaft schon ist, wird sich zeigen. Erneut musste der frühere Profi zahlreiche Neuzugänge integrieren. Zwölf Spieler sind gegangen, elf kamen hinzu. „Wir müssen uns noch finden. Wir brauchen noch ein bisschen, aber jetzt geht es darum, Punkte zu holen. Mit den Neuzugängen bin ich zufrieden“, sagte Rehm. Sein Team habe gute Spiele in der Vorbereitung gemacht und auch das eine oder andere Detail optimiert.

Daher geht er optimistisch in die Partie. „Ich bin mir sicher, dass die Jungs, die am Montag auf dem Feld stehen, bei 100 Prozent und auch bereit sind, diese Punkte für uns einzufahren“, sagte der 42-Jährige. Ein Kandidat für die Startelf ist der erst unter der Woche von Roda Kerkrade verpflichtete Thijmen Goppel. „Er ist fit, mal schauen“, sagte Rehm. Verzichten muss der Coach auf Ben Bischof (Patellasehnenprobleme), Gianluca Korte (Meniskus-OP) und Sebastian Mrowca (Sehnenluxation) sowie auf Lucas Brumme und Benedict Hollerbach (beide muskuläre Probleme). Den Gegner könne er nur schwer einschätzen, da viele der jungen Spieler schon bei den Profis mittrainierten und dort Erfahrungen sammeln konnten. dpa