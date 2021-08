Von Kindheitstraum bis Not-Leihe

München/Stuttgart. Der FC Bayern hat seinen Leipziger Transfer-Hattrick mit der Verpflichtung von Marcel Sabitzer perfekt gemacht. Nach Trainer Julian Nagelsmann und Abwehrchef Dayot Upamecano freut sich der Münchner Meister über den dritten namhaften Zugang in diesem Sommer vom Vizemeister. Der 27 Jahre alte bisherige RB-Kapitän unterschreibt an der Säbener Straße einen Vierjahresvertrag und erfüllt sich einen Kindheitstraum. Die Ablöse für den österreichischen Fußball-Nationalpieler soll Spekulationen zur Folge bei rund 15 Millionen Euro liegen.

„Marcel Sabitzer bringt alles mit, was ein Spieler für den FC Bayern braucht. Er wird außerdem keine lange Eingewöhnungszeit benötigen, weil er mit der Philosophie unseres Trainers Julian Nagelsmann bereits bestens vertraut ist“, sagte Sportvorstand Oliver Kahn.

Mit der Verpflichtung von Sabitzer erfüllen die Münchner Bosse ihrem neuen Trainer einen Wunsch. Der Coach hielt schon in Leipzig große Stücke auf den Österreicher. Pikant: Meister und Vizemeister treffen nach der Länderspielpause am 11. September (18.30 Uhr/Sky) in Leipzig in der Bundesliga aufeinander. Ob Sabitzer dann auflaufen wird, bleibt abzuwarten. Sabitzer, dessen Vertrag zum Saisonende bei RB ausläuft und den er trotz Bemühungen der Leipziger nicht vorzeitig verlängert hatte, war seit geraumer Zeit mit den Münchnern in Verbindung gebracht worden. „Ich bin sehr glücklich, für den FC Bayern spielen zu dürfen. Schon als Kind war mein Bayern-Trikot mein großer Stolz, jedes Jahr zu Weihnachten bekam ich ein neues“, sagte der 54-malige österreichische Nationalspieler.

In anderen Dimensionen ist der VfB Stuttgart unterwegs. Angesichts der Personalnot in der Offensive haben die Schwaben bis zum Saisonende Mittelstürmer Omar Marmoush vom Ligarivalen VfL Wolfsburg ausgeliehen. Und womöglich legen sie bis zum Ende der Transferperiode am Dienstagabend (18 Uhr) noch ein weiteres Mal nach.

Marmoush könne „im Offensivbereich flexibel eingesetzt werden und ist mit seinen Eigenschaften und Fähigkeiten eine wertvolle Verstärkung für unseren Kader“, sagte Sportdirektor Sven Mislintat über den 22 Jahre alten Neuzugang. Eine Kaufoption für den Ägypter besitzen die Stuttgarter nicht, die Leihgebühr soll im mittleren sechsstelligen Bereich liegen. Von Januar bis Juni hatte Marmoush auf Leihbasis beim Zweitligisten FC St. Pauli gespielt. Für diesen kam er in 21 Partien auf sieben Tore und drei Vorlagen.

Dem VfB fehlt verletzungsbedingt aktuell eine ganze Reihe von Offensivkräften – allen voran der Österreicher Sasa Kalajdzic, der infolge einer Schulter-OP wohl noch bis zum Jahresende ausfällt. Andere wie Chris Führich (Schlüsselbeinbruch) oder Silas Katompa Mvumpa (Kreuzbandriss) sollen in den kommenden Wochen und Monaten zwar zurückkehren. dpa