Die vergangene Karwoche wird Perica Bozanovic von der FSG Riedrode II wohl gerade fußballerisch noch lange in ganz besonderer Erinnerung bleiben. „Am Donnerstag bist du mit deinen Kumpels in Barcelona vor Ort im Stadion mit dabei, als Eintracht Frankfurt quasi in einem Heimspiel vor 30.000 SGE Fans den FC Barcelona mit 3:2 aus der Europa League wirft. Und am Samstag kommst du noch mit deinem

...