„Vince“ zieht es nach Hemsbach

Lampertheim/Hemsbach. Vincenzo Terrazzino (Bild) hat einen neuen Verein gefunden. Der 36-jährige Defensivspieler läuft künftig für die SG Hemsbach in der Kreisliga Mannheim auf.

Terrazzino, der auch in Hemsbach wohnt, war vor einem Jahr zum Bergsträßer B-Ligisten SG Olympia/VfB Lampertheim gewechselt. Wegen der anhaltenden Pandemie kam der frühere Oberliga-Spieler (SV Waldhof II, TSG 62/09 Weinheim, SV Sandhausen, VfR Mannheim), der bis 2020 Kapitän beim Landesligisten ASC Neuenheim war, aber nur auf fünf Liga-Einsätze, in denen er ein Tor erzielte.

Kick vor der Haustür

© Berno Nix

Im Frühjahr entschied sich Terrazzino, seine Zelte in Lampertheim wieder abzubrechen. Die Fortsetzung seiner Karriere hatte der ältere Bruder des Mannheimer Fußballprofis Marco Terrazzino zunächst offen gelassen. „Es hat schon noch gejuckt. So aufzuhören, wäre blöd gewesen. So wollte ich schon in Neuenheim nicht aufhören und in Lampertheim auch nicht“, begründet „Vince“ die Kehrtwende. Gerade die Möglichkeit, noch einmal im nordbadischen Fußball unterzukommen, wollte sich Terrazzino deshalb nicht entgehen lassen: „Jetzt spiele ich direkt vor der Haustür. Es macht mega Spaß und funktioniert auch sportlich sehr gut. Vor allem spiele ich jetzt wieder gegen Mannschaften, die ich kenne.“ cpa (Bild: Berno Nix)