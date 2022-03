Viernheim findet kein Rezept

Mannheim. Nach zuletzt zwei verlorenen Partien in der Fußball-Kreisliga hat der VfB Gartenstadt Tabellenführer Viernheim die erste Saisonniederlage verpasst. Der TSV Amicitia führt dennoch unangefochten mit sieben Punkten vor Verfolger Rheinau, der wieder Rang zwei eroberte. Die Begegnungen Lindenhof – Reilingen und Plankstadt – SV Enosis wurden abgesetzt.

Ladenburg – Rheinau 0:5 (0:2)

Zwar markierte der FV Ladenburg den ersten Treffer, doch es war ein Abseits-Tor. Der Pausenrückstand gegen den SC Rot-Weiß Rheinau war etwas unglücklich, doch danach spielten die Gäste besser. Dennoch ist die Niederlage etwas zu hoch ausgefallen.

Viernheim – Gartenstadt 0:2 (0:0)

Gartenstadts Timo Zuffinger (vorn) gegen Viernheims Niklas Roesch. © Berno Nix

Nach 19 Spielen hat es den weiterhin souveränen Tabellenführer Viernheim erwischt. Der Sieg des VfB Gartenstadt geht in Ordnung, denn der TSV Amicitia fand kein Rezept gegen gute stehende und engagierte Mannheimer.

Leutershaus. – Ilvesheim 2:0 (2:0)

Der FV Leutershausen beendete die englische Woche mit zwei Erfolgen. Nach dem 2:0-Sieg in Hemsbach waren sie auch gegen die SpVgg Ilvesheim 90 Minuten überlegen. In der ersten Hälfte nutzte der FV abgezockt seine Chancen, nach der Pause ließ er nur wenig zu.

Friedrichsf. – Hemsbach 7:2 (3:1)

Die Friedrichsfelder Germanen wehren sich mit Macht gegen den Abstieg und zeigten im Kellerduell gegen die SG Hemsbach den größeren Willen. Dabei vergaben die Platzherren in der ersten Hälfte einige Chancen. SG-Keeper Sangsila ersparte der SG eine zweistellige Niederlage.

Hockenheim – VfR Ma. II 1:2 (0:2)

Der FV Hockenheim verschlief die erste Halbzeit komplett und lag gegen der VfR Mannheim verdient zurück. Nach dem Wechsel trat der FVH dann ganz anders auf, während die Gäste nur noch verwalteten. Die Möglichkeit zum Ausgleich in letzter Minute endete am Aluminium.

Wallstadt – Türkspor 1:1 (1:1)

Das Ergebnis in der sehr fairen Partie geht in Ordnung, denn auch gegen den FC Hochstätt Türkspor fehlte es der SpVgg Wallstadt an Durchschlagskraft. In entscheidenden Situationen war vor dem gegnerischen Tor niemand zur Stelle.

Neckarau – Schwetzing. 4:1 (0:0)

Vor der Pause war der KSC Schwetzingen am Drücker, aber der 0:1-Rückstand weckte den TSV Neckarau auf. Nach dem Ausgleich machten die Gäste auf und wurden bestraft. Der TSV-Sieg ist verdient.