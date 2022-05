Viel Krampf, wenig Glanz

Ried. Heimniederlagen haben die beiden Fußball-Kreisoberligisten FC Alemannia Groß-Rohrheim und VfR Bürstadt hinnehmen müssen. Während die Groß-Rohrheimer Olympia Lorsch mit 1:3 unterlagen, zog der VfR Bürstadt im Kellerduell gegen den FC Starkenburgia Heppenheim mit 0:1 den Kürzeren.

VfR Bürstadt – Heppenh. 0:1 (0:1)

„Der Erfolg der Gäste fiel um einen Treffer zu hoch aus“, saß Bürstadts Pressesprecher Norbert Krezdorn bei seiner Analyse der Schalk im Nacken. Er meinte damit, dass auch der aufopferungsvoll kämpfenden Bürstädter Mannschaft zumindest ein Remis zu gönnen gewesen wäre.

„Es hat aber nicht sollen sein. Die Gäste hatten etwas mehr Tormöglichkeiten, und so nahmen sie letztlich auch verdientermaßen drei Punkte mit“, konstatierte Krezdorn.

Das Tor des Tages schoss in der 33. Minute Ahmet Tubay. Nach einer Unaufmerksamkeit in der Bürstädter Abwehr erkannte er die Lücke in der Bürstädter, nahm Maß und gab VfR-Torhüter Jannik Roos das Nachsehen – 0:1. Beide Mannschaften blieben den Beweis schuldig, kreisoberligatauglich zu sein. „Am spielerischen Niveau der Begegnung war unschwer abzulesen, dass hier der Tabellenvorletzte das Schlusslicht empfängt“, brachte es Krezdorn auf den Punkt.

Groß-Rohrh. – Ol. Lorsch 1:3 (0:0)

Die Stärke des SC Olympia Lorsch musste der FC Alemannia zwar neidlos anerkennen, aber nach Auffassung von Groß-Rohrheims Vorsitzendem Klaus Anthes war mehr für die Heimmannschaft drin: „Wenn wir entschlossener zu Werke gegangen wären, nicht zu oft abgewartet hätten und in den entscheidenden Situationen besser verteidigt hätten, wären wir der Olympia ebenbürtig gewesen.“ So aber nahmen die Gäste, bei denen der Groß-Rohrheimer Bub Dominik Nolte das Tor hütete, verdientermaßen drei Zähler mit.

In der 51. Minute legte die Olympia den Grundstein zum Erfolg. Jesse Dorval nahm einen schönen Doppelpass auf und traf zum 0:1. Eine Stunde war in Groß-Rohrheim gespielt, als sich die Gastgeber endlich auf ihre Qualitäten besannen und mit schönem Kombinationsfußball gefährliche Angriffe aufs Lorscher Tor vortrugen. Aber sowohl Farhan Malik in der 62. Minute wie auch eine Minute später Adis Dolicanin hatten nicht das erforderliche Zielwasser getrunken und schossen über das Olympia-Gehäuse.

In der 73. Minute aber fiel der hochverdiente Ausgleich, denn Dolicanin traf, von Marcel Eckhardt schön bedient, zum 1:1. Nun drängten aber die Lorscher vehement auf einen Auswärtserfolg und wurden in der 80. Minute belohnt, als Abduku Hussen nach einem Eckball zum 1:2 einköpfte.

In der zweiten Minute der Nachspielzeit sollte es noch besser für die Lorscher kommen. Sie spielten schön über Außen und umjubelten Sascha Wicklers 1:3. hias