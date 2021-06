Viel Arbeit bis zur EM

Offenbach. Nach dem mehr als bescheidenen Auftritt ihrer Mannschaft war Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg schnell wieder gefasst. Statt die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft nach der schlechten Leistung beim 0:0 gegen Chile am Dienstag mit vernichtender Kritik zu überschütten, blickte sie schon wieder voraus. Die EM im nächsten Jahr ist das Ziel. „Und dort wollen wir nicht nur auftreten, sondern wir haben klare Ziele“, sagte Voss-Tecklenburg und gewann damit dem Test gegen den Olympia-Teilnehmer Chile Positives ab.

Man wisse, dass man die jungen Spielerinnen entwickeln müsse, damit sie echte Alternativen zu den diesmal fehlenden Etablierten werden. Vor 1000 Zuschauern war es dem stark verjüngten Team nicht gelungen, sein eigenes Spiel aufzuziehen und den in seinen Mitteln sicheren Gästen dieses aufzuzwingen.

Dynamik fehlt

Auch Nicole Anyomi wusste: Gegen Chile klappte fast nichts. © dpa

„Insgesamt war es keine gute Leistung von uns“, kritisierte Voss-Tecklenburg. „Wir hatten keine Bewegung im Spiel, keine Ruhe, hatten viele technische Fehler, waren einfach zu statisch“, zählte die Bundestrainerin die Fehler auf. Turid Knaak, die zu ihrem ersten Länderspieleinsatz in diesem Jahr kam, stimmte ihr zu. „Wir haben nichts von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Wir hatten wenig Ballkontakte, es fehlte die Dynamik. Insgesamt haben wir es den Chileninnen zu leicht gemacht“, sagte die bei Atletico Madrid unter Vertrag stehende Offensivspielerin.

Voss-Tecklenburg hatte wie angekündigt eine ganz andere Mannschaft als beim 0:1 gegen Frankreich am vergangenen Donnerstag aufs Feld geschickt – nur noch Abwehrspielerin Jana Feldkamp sowie die Mittelfeldspielerinnen Linda Dallmann und Sjoeke Nüsken waren von Beginn an dabei. Um ihre Unterstützung für das Team von Bundestrainer Joachim Löw zu demonstrieren, liefen die DFB-Frauen in einer einmaligen Aktion in den schwarzen Auswärtstrikots der Männer auf.

Aus dem angekündigten Offensivfeuerwerk wurde nichts. Im deutschen Spiel herrschte kollektive Ratlosigkeit. dpa