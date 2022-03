VfR will Kopf aus der Abstiegsschlinge ziehen

Ried. In der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße gelang es dem VfR Bürstadt letzten Sonntag nicht, im Abstiegskampf zu punkten. Gegen die SV Fürth setzte es eine verdiente 2:5-Heimniederlage. „Wir sind viel zu harmlos“, bedauert Bürstadts Pressesprecher Norbert Krezdorn.

Sein Wunsch ist es, dass sich der VfR in einer schwierigen Saison mit Anstand aus der Affäre zieht. Dennoch haben die Verantwortlichen das Rechnen nicht verlernt. „Wenn wir am Sonntag bei der SSV Reichenbach gewinnen, haben wir eine neue Perspektive im Abstiegskampf. Und vielleicht gelingt es uns, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen“, soll alles versucht werden, die Klasse doch noch zu erhalten. In Reichenbach wird sich die angespannte personelle Situation des VfR verbessern, denn Ibrahim Cepaneci steht nach seiner Rotsperre wieder zur Verfügung. Ungewiss ist jedoch der Einsatz von Sven Schrödel, der vor der Begegnung gegen Fürth passen musste.

Trainersuche geht weiter

Macht das Interims-Trainerduo Andreas Kautzmann/Kevin Krezdorn bis zum Saisonende weiter? „Beide halten die Mannschaft zusammen und machen als Krisenmanager einen guten Job. Dennoch halten wir Ausschau nach einem neuen Coach, der noch in der laufenden Saison auf der Trainerbank Platz nehmen soll“ berichtet Krezdorn von Gesprächen, die Vorsitzender Klaus Gassert in diesen Tagen führte.

Nach der 0:8-Heimniederlage seiner Mannschaft gegen den Meisterschaftsfavoriten TSV Auerbach verschlug es Giovanni Marino, dem neuen Trainer der AS Azzurri Lampertheim, fast die Sprache. „Das war eine kollektive Fehlleistung“, brachte er zu Protokoll. Am liebsten würde er seiner Mannschaft die Leviten lesen und eine knackige Trainingseinheit anleiten. „Aber ich will unsere Jungs nicht noch weiter verunsichern, verpasse ihnen lieber ein paar Streicheleinheiten.“ Sich beim kommenden Gegner zu beweisen, dürfte für die Associazione Sportiva nicht so einfach sein, denn die Eintracht Wald-Michelbach II hat die vergangenen sechs Spiele alle gewonnen – was mit einem deutlichen Anstieg in der Tabelle einherging.

„In dieser Wald-Michelbacher Mannschaft spielen sehr viel gute Talente. Wir sind erneut nur in der Außenseiterrolle“, vermutet Marino wohl zurecht, dass die Trauben im Überwald hoch hängen werden. Zumal auch die personelle Situation seiner Mannschaft keinen Anlass zum Jubeln gibt. So fallen Yusuf Bulucu, Hüseyin Ulutas, Leon Holzinger und eventuell auch Giuseppe Bosco aus. Deswegen trägt sich Marino mit dem Gedanken, selbst auf der Bank Platz zu nehmen.

Ebenfalls mit einem Gegner aus Wald-Michelbach hat es der TV Lampertheim zu tun, der die SG Odin empfängt. Aus Verletzungsgründen wird aber nicht Eric Kamprath zwischen den Pfosten stehen, sondern Routinier Peter Hecher.

Nach dem achtbaren 1:1 bei der SSG Einhausen strebt der FC Alemannia Groß-Rohrheim im Heimspiel gegen den SV Unter-Flockenbach II einen Dreier an. hias