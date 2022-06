VfR will es wissen: Coup mit Weil

Mannheim. Die Fußballer des VfR Mannheim haben in der abgelaufenen Verbandsliga-Saison mit Rang drei knapp die Aufstiegsspiele verpasst. Die Rückkehr in die Oberliga hat sich der Traditionsclub aber weiter auf die Fahnen geschrieben. Für die kommende Saison präsentierte der VfR nun gleich mal einen richtigen Hochkaräter. Die Rasenspieler haben den ehemalige Zweitligaspieler Richard Weil verpflichtet, der beim Verbandsligisten als Co-Trainer und vor allem als Führungsspieler fungieren soll.

„Der Kontakt kam über unseren Spieler Ali Ibrahimaj zustande“, sagt VfR-Sportvorstand Serkan Zubari und betont: „Richard hat eine starke Persönlichkeit, ist ein erfolgsorientierter Typ mit viel Erfahrung und Wissen. Wir sind davon überzeugt, dass er für den VfR sowohl als Spieler auf dem Platz als auch im Trainerteam sehr wertvoll sein wird.“

Ibrahimaj verlängert

Weil selbst suchte, wie er am Dienstag gegenüber dieser Redaktion erklärte, „nach einem schwierigen vergangenen halben Jahr beim VfB Stuttgart II“ eine neue persönliche Herausforderung.

„Der VfR Mannheim war da ein bisschen ein glücklicher Zufall. Ich wollte etwas Neues, Ali Ibrahimaj hat mich dann in Kontakt mit dem VfR gebracht. Ich habe mit den Clubvertretern sehr gute Gespräche gehabt. Das Projekt des Vereins hat mir zugesagt, der VfR will wieder dorthin, wo er vor vielen Jahren war. Ich glaube, da steckt großes Potenzial drin. Im Verein, in der Mannschaft, in der Stadt“, sagt der 34-Jährige und macht klar: „Die Sache mit dem Co-Trainer hat der Verein vorgeschlagen, ich studiere gerade Sportwissenschaft und peile dann die A-Lizenz an. Ich sehe mich aber beim VfR Mannheim in erster Linie als Spieler und dann als Assistent von Chefcoach Volkan Glatt, der die Entscheidungen trifft.“

In der 2. Liga am Ball

Der gebürtige Frankfurter und variabel einsetzbare Defensivspezialist kommt in seiner Laufbahn auf 118 Partien in der Regionalliga Südwest, kam zudem 207 Mal in der 3. Liga und 22 Mal in der 2. Liga zum Zug. Die meisten Partien bestritt Weil im Trikot des 1. FC Heidenheim, für den er zwischen 2009 und 2012 97 Mal in der 3. Liga auflief.

2014 feierte er mit der zweiten Mannschaft des FSV Mainz 05 den Aufstieg in die 3. Liga, 2016 und 2018 gelang Weil mit den Würzburger Kickers und dem 1. FC Magdeburg sogar der Sprung in die 2. Bundesliga. „Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung“, sagte er.

Sportvorstand Zubari vermeldete noch eine Neuigkeit: Toptorjäger Ali Ibrahimaj hat beim VfR seinen Vertrag verlängert.